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ABD’nin Suriye’deki üssüne saldırı: Yaralı askerler var!

Suriye’nin doğusunda Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu bir üsse roketli saldırı düzenlendi.

2 Saat Önce
2022-04-09 08:08:10
ABD’nin Suriye’deki üssüne saldırı: Yaralı askerler var!

ABD'nin Suriye'de konuşlu birliklerine yine roketli saldırı düzenlendi. ABD öncülüğündeki IŞİD ile mücadele koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada önceki gün yerel saatle 01.05'te iki roketin Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu Suriye'nin doğusundaki bir üssü hedef aldığı bildirildi.

Açıklamada, "Şu anda 4 Amerikan askerinin hafif yaralandığı ve beyin travması geçirdiğini değerlendiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Günlük basın brifinginde konuya ilişkin sorulara yanıt veren ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, saldırının kimin tarafından düzenlendiğini henüz bilmediklerini ancak daha önceki saldırılarda olduğu gibi İran destekli Şii örgütlerin saldırılarına benzediğini dile getirdi. .

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