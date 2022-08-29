ABD'nin stratejik petrol rezervi 1984'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi

ABD'nin stratejik petrol rezervindeki ham petrol oranı 450 milyon varille Aralık 1984'ten bu yana en düşük seviyeye indi.

ABD Enerji Bakanlığının verilerine göre, ABD'nin stratejik petrol rezervindeki ham petrol oranı 26 Ağustos itibarıyla haftalık 3,1 milyon varil azaldı.

Ülkenin stratejik petrol rezervindeki ham petrol oranı 450 milyon varille Aralık 1984'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

ABD yönetimi, özellikle benzin fiyatlarındaki artışın yükselen enflasyonun önemli bir bölümünü oluşturduğunu savunarak benzin fiyatlarını düşürmeye yönelik çeşitli önlemleri hayata geçirmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, martta ülkenin stratejik petrol rezervinden 6 ay içinde günde 1 milyon varil, toplamda ise 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.

Beyaz Saray, temmuz sonunda da ülke genelinde benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için stratejik petrol rezervinden ilave 20 milyon varil petrol satacağını duyurmuştu.

- ABD Enerji Bakanı Granholm'dan rafinerilere yakıt ihracatını artırmama çağrısı

Öte yandan ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm'un ülkedeki petrol rafinerilerine benzin ve dizel gibi yakıtların ihracatını daha fazla artırmama çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Granholm'un aralarında Valero, ExxonMobil ve Chevron'un da bulunduğu 7 rafineriye 18 Ağustos'ta bir mektup gönderdiği belirtilen haberlerde, ülke kasırga sezonuna girerken söz konusu rafinerileri yakıt tedarik etmeye çağırdığı kaydedildi.

Haberlerde, rafinerilerde yeterli stokun oluşturulamaması halinde Biden yönetiminin harekete geçebileceği belirtildi.