ABD'nin simgesi olan ‘Özgürlük Heykeli’ni kimin yaptırdığını duyunca şaşıracaksınız!

Dünyanın en tanınmış heykellerinde ve ABD'nin simgesi niteliğindeki New York'taki Özgürlük Heykeli, Osmanlı tarafından Mısır'daki Süveyş Kanalı'nın girişine konulmak için yaptırılmış ve peşinatı da ödenmiş. Ne var ki, Osmanlı sonradan heykeli Mısır'a getirtmekten vaz geçmiş.

Dünyanın en tanınmış heykellerinden, ABD'nin simgesi niteliğindeki Özgürlük Heykeli, New York ‘daki Liberty (Özgürlük) adası üzerine 28 Ekim 1886 yılında görkemli bir törenle açılmıştı. Bu tabi ki herkes tarafından bilinen tarihi bir bilgidir. Herkesin bilmediği ise, Özgürlük heykelinin aslında Osmanlı tarafından Mısır'daki Süveyş kanalının girişine konulmak için yaptırıldığı ve peşinatının ödendiği gerçeğidir. Ne var ki, Osmanlı sonradan heykeli Mısır'a getirtmekten vaz geçmiştir.

Bakırdan yapılan Özgürlük Heykeli, Fransa tarafından kuruluşunun 100. yılı nedeniyle ABD'ye hediye edilmişti.

Sağ elinde bir meşale, sol elinde ise bir hitabe tutan heykelin tableti üstünde 4 Temmuz 1776 tarihi (Bağımsızlık Bildirgesi'nin tarihi) yazılı.

Heykelin başındaki taçın 7 sivri ucu 7 kıtayı veya 7 denizi simgeliyor. Heykelin yüksekliği 46 metre, kaidesi ile beraber 93 metre. Ziyaretçiler heykelin içinden meşaleye kadar 168 basamaklı bir merdivenden çıkabiliyor.

Heykele, Singer dikiş makinelerinin kurucusu Isaac Singer'ın dul eşi Isabelle Eugenie Boyer modellik etmişti.

93 metre yüksekliğindeki Özgürlük Anıtı ilk olarak 1860'larda, Osmanlı İmparatorluğu yönetimindeki Mısır'ın Hıdiv'i Said Paşa'nın Süveyş Kanalı inşası için imzaladığı antlaşmanın gereği olarak Süveyş Kanalı'ndaki Port Said Limanı'nın girişine konulmak üzere planlanmıştı.

Ancak dönemin Osmanlı Sultanı Abdülaziz tarafından peşinatı ödendiği halde dikilen heykelden ötürü Müslüman halk arasında haklı sebeplerle huzursuzluk çıkacağı düşünülerek, Kavalalı soyundan Hidiv İsmail Paşa planlanan yere inşasını istemedi. Heykel ardından Paris'te bir depoya kaldırıldı.

Bu olaydan 20 yıl sonra 1885'te Fransa hükümeti ABD ile olan iyi ilişkilerinin bir göstergesi olarak büyük bir heykel yaptırmak istediğinde yine aynı heykeltıraş Frederic Auguste Bartholdi'in kapısı çalındı.

Hazır durumda olan heykel depodan çıkarılmış, heykeltıraş Bartholdi ve Gustave Eiffel (Eyfel kulesinin mühendisi) birlikte çalışarak bazı değişikliklerle heykeli yenilemiş ve New York sahilindeki Liberty Adası'na yerleştirmişlerdir.

Kaynak: doğruhaber.com.tr

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