ABD'nin sığınmacı kamplarındaki çocuklar anlattı: Cinsel istismara maruz kalıyoruz

ABD'de son aylarda Orta Amerika'dan gelen sığınmacı sayısında büyük bir artış görüldü. BBC, çocukların zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiği Teksas'taki bir sığınmacı merkezine gitti. ABD-Meksika sınırını tek başına geçen ve şu anda ABD'de aileleriyle yeniden buluşmayı bekleyen binlerce çocuğun yaşadıkları, ABD’deki göçmen krizini net bir şekilde ortaya koyuyor.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan sınırdaki göçmen kampına ulaştı. El Paso'da yer alan Fort Bliss askeri üssündeki çadır kampında kalan çocukların oldukça kötü koşullarda yaşadığı görüldü.

SALGIN HASTALIKLAR, TECAVÜZ, PİŞMEMİŞ ET SERVİSİ VE NİCELERİ

BBC'nin soruşturmasından elde edilen bulgular arasında cinsel istismar iddiaları, bit salgınları, bir çocuğun saatlerce tıbbi müdahale beklediği, temiz kıyafet bulunmaması ve aç çocuklara pişmemiş et servis edildiği yer alıyor.

KAMP KOŞULLARI NASIL?

Fort Bliss kampı, bazıları aynı anda yüzlerce çocuğu barındıran en az 12 çadırdan oluşuyor. Çocuklar günlerinin çoğunu çadırlarda geçiriyor, bir veya iki saat dinlenmek için dışarı çıkıyor ya da yemek için yüzlerce kişiyle birlikte sıraya giriyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan personel, yemeğin çoğunlukla yenilebilir olduğunu söyledi. 15 yaşındaki bir çocuk pişmemiş etle beslendiğini belirterek. "Bazen tavuğun kanı üzerinde oluyor. Açlığımıza dayanamadığımız için yiyoruz ama midemiz bulanıyor” dedi.

YÜZLERCE ÇOCUĞUN COVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Bununla birlikte, çok sayıda hasta çocuğu barındırmak için bir dizi çadır da kuruldu. Fakat çocuklar burayı "Covid şehri'” olarak adlandırdı. Personelin kamp hakkında konuşması yasak olduğu için isminin gizli kalmasını isteyen bir çalışan, "Yüzlerce çocuğun Covid testi pozitif çıktı" dedi. Kampın Mart ayı sonlarında açılmasından bu yana Covid'e ek olarak grip ve boğaz ağrısı salgınları da bildirildi. Ve acil tıbbi bakıma ihtiyacı olan bazı çocuklar ihmal edildi.

Diğer taraftan, Mayıs ayında BBC'ye verilen personel toplantısının gizli kaydında, bir çalışan kan tüküren ve acil tıbbi bakıma ihtiyacı olan bir çocuktan bahsetti. İsmi açıklanmayan çalışanın “Onu öğle yemeğine gönderecektik. Ama, bir doktoru görmek için üç buçuk saat beklemek gerekti” dediği duyuldu.

Çocuklardan biri ise, "İlaç istemeye gittiğimizde bize pis bakışlar attılar ve hep kendi aralarında güldüler" dedi.

BİT SALGINLARI SIKLIKLA GÖRÜLÜYOR

Kamptaki diğer yaygın bir sağlık sorununun ise, “bit” olduğu belirtildi. Bir çalışan "Bit çok yaygındı ve en büyük eksikliklerden biri bit kitleriydi. Personel, geçen ay yaklaşık 800 kızdan oluşan bir çadırı bitler yüzünden kapattı” dedi.

ÇOCUKLAR NE DURUMDA?

Kendi kendine zarar veren çok sayıda çocuk vakası olduğunu söyleyen personele göre, Fort Bliss'teki çocukların çoğu ciddi şekilde depresyondan etkileniyor. BBC'ye konuşan 15 yaşındaki çocuk duygulanarak "Oradan çıkamayacağımı, ailemi bir daha göremeyeceğimi düşündüm. Bazen geceleri ağlardık. En kötü zamanımda neredeyse intihar etme noktasına gelmiştim" dedi. Öte yandan, ülkenin dört bir yanına dağılmış olan acil durum tesislerinde kalan yaklaşık 12 bin çocuğun durumu büyük ölçüde bilinmiyor.

NEDEN BU KADAR ÇOCUK TEK BAŞINA SINIRI GEÇTİ?

ABD Gümrük ve Sınır Devriyesi'ne göre, bu yıl bir milyondan fazla göçmen ABD'ye geçmeye çalıştı. Bu rakamlar, neredeyse geçen yılın iki katı. Aynı zamanda, Trump döneminde uygulanan bir halk sağlığı kuralı nedeniyle birçok yetişkin sınır dışı ediliyor. Ancak Başkan Joe Biden yönetiminde çoğu çocuğun kalmasına izin verildi. Bu çocuklar çoğunlukla Guatemala, Honduras veya El Salvador'dan geliyor.

Sadece ABD'ye giden göçmen çocukların yaklaşık yüzde 80'inin ülkede akrabaları var ancak sistem onları hızlı bir şekilde birleştiremiyor. Bu yılın başlarında, HHS, ABD Gümrük ve Sınır Devriyesi tarafından işletilen tesislerdeki aşırı kalabalığı azaltmak için bir acil durum kampları sistemi kurdu. Fort Bliss de bunlardan biri.

Şu anda çocuklar, Ocak ayında Biden yönetiminin başlangıcında 40 gün olan kamplarda ortalama 31 gün geçiriyor.

İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞI CİNSEL İSTİSMARDAN HABERDAR

Öte yandan, Fort Bliss kampında personelin çocuklara cinsel istismarda bulunduğuna dair raporlar bulunuyor. Bir personel tarafından gizlice kaydedilen ve BBC ile paylaşılan bir kamp eğitim oturumunda, bir çalışan, "Zaten personeli reşit olmayan çocuklarla uygunsuz bir şekilde yakaladık" dedi. Başka bir çalışan ise BBC'ye, İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS) personelle bir tecavüz hakkında konuştuğunu söyledi:

"DHS bir tecavüz olduğunu doğruladı. Kızlara hamilelik testi yapıyorlar. Geçen gece başka bir müteahhitin erkek çocuk çadırında yakalandığını duydum.”

NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.