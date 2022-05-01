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TIMETURK / DÜNYA / ''ABD'nin Rusya'daki varlıklarına el koyalım''

''ABD'nin Rusya'daki varlıklarına el koyalım''

Rusya'da parlamentonun alt kanadı olan Duması'nın başkanı Vyacheslav Volodin, Rusya'nın 'dost olmayan ülkeler' tarafından Rus malvarlıklarının dondurulmasına simetrik olarak yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

52 Dakika Önce
2022-05-01 14:43:18
''ABD'nin Rusya'daki varlıklarına el koyalım''

Volodin, sosyal medya hesabında, Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılan ülkelerin Rusya'daki varlıklarına el konulması gibi bir misillemenin doğru olacağını yazdı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rus oligarklara ait varlıklara el konulması ve bunların Ukrayna için kullanılması konusunda yönetime daha geniş yetkiler tanıyan adımlar attıklarını ve Kongre ile bu konuda müşterek şekilde çalıştıklarını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken de, "Bu hukukçularımızdan çalışmalarını istediğimiz bir şey; bu varlıklara el konulabilmesi için potansiyel olarak hangi yetkilerin olması gerekiyor? Ancak sadece bunlara el konulması için değil, aynı zamanda bu varlıkların Kongre üyesi Wilson'ın önerdiği şekilde (Ukrayna için) kullanılması konusuna da bakıyorlar." demişti.

KREMLİN'DEN BİDEN'A TEPKİ

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov cuma günü ABD Başkanı Joe Biden'in donmuş Rus varlıklarını Ukrayna'ya devretme önerisini "çirkin" ve "tüm yasal normların ihlali" olarak nitelendirmişti.

Peskov, ABD makamlarının özel mülkiyeti kamulaştırmak suretiyle "tehlikeli bir emsal" oluşturduğu uyarısında bulundu.

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