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ABD'nin Pekin Kış Olimpiyatlarına diplomatik boykot uygulayacağı iddia edildi

ABD'de Joe Biden yönetiminin şubatta düzenlenecek Pekin Kış Olimpiyatlarına, Çin'in insan hakları ihlalleri nedeniyle boykot uygulayacağı öne sürüldü.

1 Saat Önce
2021-11-16 21:18:57
ABD'nin Pekin Kış Olimpiyatlarına diplomatik boykot uygulayacağı iddia edildi

Washington Post gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Biden yönetimi yakın zamanda Pekin'e göndereceği diplomatik heyet hakkında açıklamada bulunacak.

Kaynaklar, Biden'ın ya da ABD hükûmet yetkililerinin Pekin Kış Olimpiyatlarına katılmayarak insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin'e diplomatik boykot uygulamayı planladığını aktardı.

Söz konusu kararın henüz resmileşmediğini aktaran kaynaklar, Biden'ın bu ay sonundan önce kararı onaylamasını beklediklerini belirtti.

Kaynaklar, Biden ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping arasında dün yapılan ve yaklaşık 3 buçuk saat süren toplantıda bu konunun gündeme gelmediğini ancak ABD Başkanı'nın Çin'e insan hakları ihlalleri endişelerini bildirdiğini kaydetti.

Pekin Kış Olimpiyatları 4-20 Şubat 2022 tarihlerinde Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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