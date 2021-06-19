'ABD'nin nüfuzunun hissedildiği ülkelerde artık Çin rüzgarı esiyor'

ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi'nin hazırladığı rapora göre, son 40 yılda ABD'nin etkisinin hissedildiği ülkelerin birçoğunda, Çin daha etkili olmaya başladı.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi'nin hazırladığı rapora göre, son 40 yılda ABD'nin etkisinin hissedildiği ülkelerin birçoğunda, Çin daha etkili olmaya başladı.

Denver Üniversitesi'nin iş birliğinde yürütülen çalışmada, ticari, diplomatik ve askeri ilişkiler, yapılan yardımlar, silah alışverişi gibi bazı kriterlere bakılarak ülkelerin birbirlerine olan nüfuzu ölçüldü, hangi ülkenin diğerine daha bağımlı olduğu anlaşılmaya çalışıldı. Ölçümlerde kültürel etkiler veya vekil güçlerinin finansmanı gibi etkenler dikkate alınmadı.

Rapora göre, 1980'lerde sadece Arnavutluk üzerinde etkisi olan Çin'in nüfuz alanına 2000'lerde İran, Myanmar ve Sudan gibi birkaç ülke eklendi. Günümüze gelindiğindeyse, ABD nüfuzunun en fazla hissedildiği ülkelerden birçoğunda son 20 yıldaki ekonomik büyümenin de katkısıyla Çin'in etkisi daha belirginleşti.

1980'de büyük ekonomilerin nüfuz alanları

2000'de büyük ekonomilerin nüfuz alanları

2020'de büyük ekonomilerin nüfuz alanları



Rapordan çıkan sonuca göre ABD'nin küresel etkisi durgunluk sürecine girdi, Avrupa etkisini kaybetti, Çin ise daha fazla nüfuz etmeye başladı.

ABD, halen çoğu Latin Amerika'da olmak üzere, 50 kadar ülkede en etkili güç iken, Çin için bu rakam 34. Rapordaki görsellere bakıldığında Çin'in rotasını özellikle Afrika ülkelerine çevirdiği görülüyor.

Raporda, Türkiye ile birlikte Avrupa genelinde ise en etkili gücün Almanya olduğu yazıyor. Düşünce kuruluşunun hazırladığı görsellerde Türkiye Avrupa'nın nüfuz alanında gösterildi.

Kaynak: Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.