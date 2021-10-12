DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
2021 KYK burs başvuruları başladı mı? Burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
Taliban heyeti ilk kez Türkiye’de: Bakan Çavuşoğlu ile kritik görüşme
Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu
Gram altın zirveye yaklaşıyor
Hande Fırat kaza geçirdi!
Yan etkisi olmayan ağrı kesme yöntemi
Esra Hankulu neden öldü? Esra Hankulu'nun ölüm nedeni nedir? Esra Hankulu öldürüldü mü?
İngiliz bilim insanları açıkladı: Hastalık vahşi hayvanlara sıçradı!
İstanbullular müjde! Artık kesintisiz kullanabilecekler
İş imkanı yüksek AÖF 4 yıllık bölümler | AÖF (Açıköğretim) atanması kolay 4 yıllık bölümler
ABD'de gıda enflasyonu son 10 yılın zirvesinde
HSK’da üst düzey istifa!
Hamit Kocabey kimdir? HSK üyesi Hamit Kocabey istifa mı etti?
Bitcoin'de yükseliş sürüyor, tüm zamanların rekorunu kırabilecek mi?
Çiftçiye saldıran kurt kuduz çıktı, ilçe 6 aylık karantinaya alındı

TIMETURK / DÜNYA / ABD'nin Michigan eyaletinde camiye saldırı Müslümanları tedirgin etti

ABD'nin Michigan eyaletinde camiye saldırı Müslümanları tedirgin etti

Detroit şehrine bağlı Rochester Hills'teki camiye akşam namazı sonrasında, içeride çocuklar oynarken yapılan saldırı cami cemaatini ve aileleri tedirgin etti.

2 Gün Önce
2021-10-12 23:00:27
ABD'nin Michigan eyaletinde camiye saldırı Müslümanları tedirgin etti

ABD'nin Michigan eyaletinde bir camiye yapılan saldırı endişeye yol açtı.

Detroit şehrine bağlı Rochester Hills'teki camiye akşam namazı sonrasında, içeride çocuklar oynarken yapılan saldırı cami cemaatini ve aileleri tedirgin etti.

Kimliği tespit edilemeyen saldırganın bir aletle caminin kapısını ve camlarını kırması güvenlik kameralarına yansıdı.

Cami görevlisi Muhammed Ahmed, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Korkutucu bir hadise. Çünkü kadınlar, çocuklar oradaydı. Genelde bu mahallede kendimizi çok güvende hissediyoruz ama bu olay herkesi, özellikle de çocukları sarstı. Artık camiye gelmek istemiyorlar." ifadesini kullandı.

Olayın münferit mi yoksa daha büyük bir planın parçası mı olduğunun henüz anlaşılamadığı, polisin araştırmayı sürdürdüğü bildirildi.

Cami yetkilileri 1980'de Detroit bölgesinde camilerinin yakılarak bir kişinin öldürülmesi üzerine 2008'de daha güvenli gördükleri Rochester Hills'e taşındıklarını, bu olaya kadar yeni camilerinde birkaç sözlü taciz dışında böylesi bir saldırının hiç yaşanmadığını belirtti.

Michigan'da geçen ay Grant Blanc bölgesindeki bir İslam merkezi ve geçen yıl Warren'deki bir cami saldırıya uğramıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş