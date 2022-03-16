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TIMETURK / DÜNYA / 'ABD'nin kripto adımı Bitcoin'i vurabilir'

'ABD'nin kripto adımı Bitcoin'i vurabilir'

Bazı uzmanlar Biden'ın imzaladığı kripto varlık kararnamesinin, ABD yönetiminin Bitcoin'i devre dışı bırakmak için zemin hazırlama hamlesi olduğunu düşünüyor.

3 Saat Önce
2022-03-16 12:29:23
'ABD'nin kripto adımı Bitcoin'i vurabilir'

ABD Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz hafta devlet kurumlarına kripto paralara daha fazla odaklanmalarına yönelik verdiği talimat bazı yatırımcılar tarafından dijital varlıklar için iyi bir işaret olarak algılanırken bu durumun Bitcoin üzerinden aşağı yönlü baskı oluşturacağını düşünen stratejistler de bulunuyor.

Bitcoin, 9 Mart'ta Biden'ın ilgili emri imzalaması sonrası yüzde 11'e varan bir yükseliş kaydetmişti.

Stratejist David Woo bu reaksiyonun yanlış değerlendirme sonucu olduğunu belirtirken ABD Hazine Bakanlığı'nın Bitcoin'in dışlamaya meyilli olduğunu düşündüğünü söyledi. Woo, yönetimin bir ABD dijital parası için zemin hazırladığını söylerken bu hamlenin Bitcoin için olabildiğince negatif bir adım olduğuna vurgu yaptı.

“Her merkez bankası kendi dijital parasını çıkardığında 'Bitcoin'e ne için ihtiyacımız olacak, bir rakibe neden ihtiyacımız var?' sorularını sormaya başlayacaklar” diyen eski Bank of America Araştırma Direktörü, “Bitcoin için şu anda öne sürebileceğiniz tüm pozitif argümanlar yakında yok olacak” değerlendirmesini yaptı.

BİTCOİN TARİHİ ZİRVESİNİN YÜZDE 40 ALTINA GERİLEDİ

Bitcoin Kasım ayında gördüğü rekor seviye sonrası yüzde 40'ın üzerinde değer kaybetti ve Biden'ın imzaladığı kararname sonrası son iki yılın en dar işlem aralığına sıkışmış durumda. Uzun vadeli yatırımcılar Bitcoin'in daha fazla düşmesini engellerken yaşanan ralliler de kısa vadeli yatırımcıların satışları nedeniyle erken bitmesine neden oldu.

Dünya genelinde birçok hükümet ve merkez bankası kendi dijital varlıklarını oluşturma hazırlığındayken Çin geçtiğimiz aylardan Pekin Kış Olimpiyatları sırasında dijital yuanı vitrine çıkarmıştı.

"ABD'NİN KRİPTO PARA KONUSUNDA ÖNCÜ OLMASI HAYATİ ÖNEME SAHİP"

Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard geçtiğimiz ay konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada, “doların dünya genelinde bir ödeme aracı olarak önemini göz önünde bulundurursak ABD'nin Merkez Bankası tarafından çıkarılacak bir dijital para etrafında oluşturulacak araştırma ve politika geliştirme konusunda öncü olması hayati önem taşıyor” ifadelerini kullanmıştı. Dijital doların çıkarılmasının faydaları ve zararları üzerine yapılan araştırmaların Biden'ın çıkardığı başkanlık emri için kritik bir etkiye sahip olduğu belirtiliyor.

Regülasyonların artırılması baskısı dünya genelinde politikacıların Rusya'nın yaptırımların etrafından kripto paraları kullanarak dolanabileceği endişeleriyle geldi. Kripto para destekçileri bu gelişmeyi dijital varlıkların jeopolitik risklere belirsizliklere ve artan enflasyona karşı iyi bir hedge aracı olduğu yönünde yorumlandı.

Ne var ki kripto para Borsalarının devlet yaptırımlarına karşı duramayacağı dünya genelinde borsaların adı geçen kurum ve kişilerin varlıklarını dondurması sonrasında anlaşılmış oldu. Binance Holdings Ltd gibi dev borsalar yaptırımlara saygı göstereceklerini açıklarken tüm Rusların erişiminin kesilmesi gibi talepleri ise halka açık şekilde reddetmek zorunda kalmıştı. .

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