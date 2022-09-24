ABD'nin konuştuğu idam! Saatlerce idam masasında bekledi, gece yarısı iptal edildi

ABD'nin Alabama eyaletinde hakkında idam kararı verilen bir mahkumun infazı damar yolu bulunamaması nedeni ile saatler sonra iptal edildi. Mahkum saatlerce infaz masasında beklerken olay ülkedeki 'zehirli iğne' tartışmalarını daha da alevlendirdi.

ABD'nin Alabama eyaleti yine skandal bir Idam haberi ile çalkalanıyor. Geçtiğimiz ay 50 yaşındaki Joe Nathan James Jr isimli bir mahkumun zehirli iğne ile idamı sırasında yaşanan aksilikler nedeni ile adamın 3 saat boyunca acı çekmesi ülke gündemine bomba gibi düşmüştü. Söz konusu olay ABD tarihinde en uzun süren infaz olarak kayıtlara geçerken ülkedeki 'zehirli iğne' tartışmaları da alevlendi.

YİNE ALABAMA YİNE SKANDAL

Olayın üzerinden kısa bir süre geçmişken aynı eyalet yine benzer bir skandala sahne oldu. Hakkında idam kararı verilen Alabama'lı bir adam, yetkililer damar yolunu bulamadığı için saatlerce infaz masasında bekletildi.

Adının Alan Miller olduğu öğrenilen suçlu 1999 yılında Terry Jarvis, Lee Holdbrooks ve Scott Yancy'yi öldürdüğü bir saldırıda suçlu bulunduktan sonra ölüm cezasına çarptırıldı.

KARAR 19 YIL SONRA ONAYLANDI AMA YÜRÜRLÜĞE KONMADI

Nitrojen hipoksi yönteminde mahkuma hava yerine nitrojen veya helyum gibi bir gaz solutuluyor. Mahkumda yaklaşık 17-20 saniye sonra bilinç kaybı başlıyor ve bunu takip eden üç saniye içinde nefes alımı tamamen duruyor.

57 yaşındaki adam idam kararı açıklandığında 'zehirli iğne' yerine kendisine yasal olarak sunulan ancak daha önce ABD'de hiç kullanılmamış bir yöntem olan 'nitrojen hipoksi' ile infaz edilmek konusundaki talebini resmi makamlara iletti.

Miller'ın 'nitrojen hipoksi' talebi yasal süreçler nedeniyle ancak 2018 yılında onaylandı. Ancak ABD Bölge Yargıcı R. Austin Huffaker yasal prosedürdeki sorunlar nedeni ile idam şeklini 'zehirli iğne' olarak değiştirdi ve infaz tarihini belirledi.

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SAATLERCE DAMAR YOLU BULAMADILAR

İdamın gerçekleştirileceği gün yetkililer saatler boyunca yaptıkları tüm denemelere rağmen Miller'ın kolunda bir türlü damar yolu bulamadı. Hali hazırlda 'zehirli iğne' yönteminden korkan ve bu şekilde idam edilmek istemeyen mahkumun kolları delik deşik bir hale geldikten sonra akşam 11:30 civarında infazın iptal edilmesine karar verildi.

YILAN HİKAYESİNE DÖNEN İNFAZ

'Alabama katili' olarak tanınan adam saatlerce idam masasında bekledikten sonra hücresine geri döndü. Kamuoyu yıllardır yılan hikayesine dönen idamı tartışırken, Miller'ın avukatları infaz girişiminden kaynaklanan yaralanmalar için kanıt topluyor.

Olay bugün hem ABD basınında hem de sosyal medyada 'büyük bir beceriksizlik' olarak yorumladı.

ABD'DE EN YAYGIN KULLANILAN İDAM BİÇİMİ: ZEHİRLİ İĞNE

'Zehirli iğne' ya da 'ölümcül enjeksiyon' ABD'de kullanılan en yaygın idam biçimlerinden birisi. Söz konusu iğne, midazolam, veküronyum bromür ve potasyum klorür maddelerinin karıştırılması ile hazırlanıyor. Bu kimyasallar uygulanan kişiyi uyku haline geçiriyor. İlk olarak solunum ve buna bağlı olarak da kalbi durduruyor.

İDAM MASASINDA KIVRANMAYA BAŞLADI

Zehirli iğne her ne kadar ABD'de kabul edilen bir idam yöntemi olsa da son yıllarda infazla sırasında yaşanan aksilikler mahkumların acı içinde can vermesine neden oluyor.

Örneğin Oklahoma'da 2021 yılında gerçekleştirilen bir infaz korkunç görüntülere sahne oldu. Görgü tanıkları 60 yaşındaki John Marion Grant isimli mahkumun iğne yapıldıktan sonra kıvranmaya başladığını ve kustuğunu belirtti.

Mahkeme, Haziran ayında John Grant'in infazına ilişkin kesin bulguları yayınladı ve Grant'in infaz sırasında midesi dolu olduğu için kustuğunu açıkladı.

43 DAKİKA CAN ÇEKİŞTİ

Bir başka kan donduran örnek de 19 yaşındaki bir kızı öldürmekten idama çarptırılan Clayton Lockett davası. 2014 yılında gerçekleştirilen infaz büyük bir işkenceye dönüşmüş ve dünya çapında tepki çekmişti.

38 yaşındaki mahkum enjeksiyonun yapılmasının ardından "Vücudum yanıyor" diye haykırarak yerinden kalkmaya çalışmış ve ölmeden önce tam 43 dakika can çekişmişti.