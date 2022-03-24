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ABD'nin güneyindeki 5 eyalette 2 gecede 63 hortum felaketi yaşandı
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ABD'nin güneyindeki 5 eyalette 2 gecede 63 hortum felaketi yaşandı

ABD'nin güneyindeki 5 eyalette bu hafta iki gecede 60'tan fazla şiddetli kasırga ve hortumun meydana geldiği belirtildi.

2 Saat Önce
2022-03-24 18:12:45
ABD'nin güneyindeki 5 eyalette 2 gecede 63 hortum felaketi yaşandı

ABD'nin güneyindeki 5 eyalette bu hafta iki gecede 60'tan fazla şiddetli kasırga ve hortumun meydana geldiği belirtildi.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamada, pazartesi ve salı gecesi ülkenin güney eyaletleri Texas, Oklahoma, Louisiana, Mississippi ve Alabama'da 63 hortum felaketinin gerçekleştiği kaydedildi.

Pazartesi gecesi Teksas'ın Jacksboro ve Sherwood Shores yerleşkelerini vuran EF-2 kategorisindeki kasırga ve hortumların hızının saatte 240 kilometreyi bulduğu bildirilirken, Louisiana eyaletinin New Orleans şehrinde salı gecesi meydana gelen hortumun da EF-3 kategorisinde saatte 210 kilometre hıza ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Pazartesi gecesi Teksas ve Oklahoma'da oluşan şiddetli kasırga ve hortumlar doğu istikametine kayarak ertesi gece de New Orleans şehrinin güney bölgeleri Arabi ve St. Bernard Parish'te büyük hasara yol açmıştı.

5 eyaleti etkisi altına alan şiddetli kasırga ve hortumlar sonucunda Teksas'ın Grayson bölgesinde 73 yaşında bir kadın, New Orleans'ta da 25 yaşında bir erkek hayatını kaybederken onlarca kişi yaralanmış, birçok ev ve iş yeri kullanılamayacak hale gelmişti. AA .

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