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ABD'nin güneydoğu eyaletlerinde benzin sıkıntısı

ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından birinin siber saldırıya uğraması sonucu bazı eyaletlerde benzin sıkıntısı yaşandı. Florida'da artan benzin sıkıntısı nedeniyle 'acil durum' ilan edildi.

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12.05.2021 08:33:12
ABD'nin güneydoğu eyaletlerinde benzin sıkıntısı

ABD'nin güney eyaletlerinde ortaya çıkan benzin sıkıntısı yüzlerce benzin istasyonunun etkilerken, bazı eyaletlerde istasyonların işlemlerini durdurduğu rapor edildi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Virginia'dan Florida'ya kadarki hemen tüm eyaletlerde benzin stoklarının tükenmeye başladığı ve benzin fiyatlarının arttığı kaydedildi.

Stoklar hızla tükendi

Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların panik yaparak ihtiyaçlarından fazla benzin aldıkları ve bu sebeple stokların hızlı tükendiğini ifade etti.

Acil durum ilan edildi

Öte yandan Florida Valisi Ron DeSantis, eyalette artan benzin sıkıntısı nedeniyle "acil durum" ilan ettiğini açıkladı.

Houston'dan New York Limanı'na günlük 100 milyondan fazla galon benzin ve diğer yakıt taşıyan Colonial Pipeline boru hattının faaliyetleri 5 gün önce siber saldırı nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan