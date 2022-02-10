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ABD'nin F-15 savaş uçakları Polonya'da

Amerikan F-15'leri, NATO'nun doğu kanadını desteklemek amacıyla Polonya'nın Lask kasabasındaki 32. Taktik Hava Üssü'ne ulaştı.

36 Dakika Önce
2022-02-10 22:52:10
ABD'nin F-15 savaş uçakları Polonya'da

Polonya Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak NATO'nun doğu kanadını desteklemek amacıyla Polonya'nın Lask kasabasındaki 32. Taktik Hava Üssü'ne gelen Amerkan F-15'leri hakkında konuştu.

"Bugün, Amerikan F15 savaş uçakları, NATOAirPolicing misyonunun bir parçası olarak doğu kanadını destekleyecek olan Lask'taki hava üssüne geldi. Uçaklar, şubat ayının sonuna kadar Polonya'da kalacak."

NATO misyonu kapsamında Polonya'ya gelen Amerikan savaş uçaklarının Estonya, Litvanya ve Letonya'nın da bulduğu 58. hava sahası devriyesine destek vereceği açıklandı.

Baltık hava polis gücünü destekleyeceği öğrenilen F15'lerin, uçuş planları ve konumlarını bildirmeyen Rus uçaklarını tespit edilmesine yardım edeceği ifade edildi. .

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