ABD'nin Erbil konsolosluğuna füzeli saldırı

Irak'ın Erbil kentindeki ABD Konsolosluğuna yönelik füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Erbil Valisi Ümid Hoşnav, yerel medya Rudaw'a yaptığı açıklamada, ABD konsolosluğuna yönelik ''terör saldırısı'' olduğunu söyledi.

Saldırının füzelerle yapıldığını aktaran Hoşnav, olaydan sonra kentteki güvenlik güçlerinin alarma geçtiğini aktardı.

ABD Dışişlerinden yapılan açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı ve konsolosluğunun zarar görmediği bildirildi.

Olayın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından soruşturulduğu belirtilen açıklamada, bu ''korkunç saldırı'' ve şiddet olayı kınandı.

KAZIMİ'DEN, "ERBİL SALDIRISI, HALKIMIZIN GÜVENLİĞİNİ HEDEF ALDI" AÇIKLAMASI

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Aziz Erbil kentine saldırı ve sakinlerinin korkutulması, halkımızın güvenliğine saldırıdır." dedi.

"Kardeşim" dediği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile olayı görüştüğünü ifade eden Kazımi, "Güvenlik güçlerimizi; bu saldırıyla ilgili incelemeler yapacak. Kentlerimizin güvenliği ve halkımızın selametini hedef alan saldırılara karşı koyacağız." dedi.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil'e yapılan terör saldırısını şiddetle kınayarak, "Erbil korkaklara karşı boynunu eğmez. Erbil'de birkaç yere yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyorum." ifadesini kullanmıştı.

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr da, Erbil'e yapılan füze saldırılarıyla ilgili, "Erbil, yenilgi ve ihanetin ateşi altında. Ey Erbil ve Kürtler; ulusal çoğunluk hükümeti gerçekleşene kadar size benden selam." demişti.

Erbil Valisi Ümid Hoşnav, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Erbil kentindeki ABD konsolosluğuna yönelik terör saldırısı düzenlendiğini belirtmişti.

Olayın terör saldırısı olduğunu ve füzelerle yapıldığını aktaran Hoşnav, saldırıdan sonra kentte güvenlik güçlerinin alarma geçtiğini aktarmıştı.

IKBY, ERBİL'E FÜZE SALDIRISINDA BİR VATANDAŞIN HAFİF YARALANDIĞINI DUYURDU

IKBY İçişleri Bakanlığı tarafından Erbil'e yönelik füzeli saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırı sonucu bazı bina ve evlerde hasar meydana geldiği ancak can kaybının yaşanmadığı duyurularak, bir vatandaşın ise hafif bir şekilde yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı duyuruldu.

IKBY Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Anti-Terör Birimi, resmi Facebook hesabından saldırıya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı." denilmişti.

Saldırının "doğudan yönlendirildiği" ifade edilen açıklamada, olayın gece saat 01.00'de gerçekleştiği ve 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı kaydedilmişti.

IKBY Dış Medya İlişkileri Sorumlusu Lawk Ghafuri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece Erbil'deki çok sayıda saldırı füzelerle gerçekleştirildi ve füzelerin hiçbiri Erbil'de inşaatı devam eden yeni ABD konsolosluğuna isabet etmedi. Ancak yerleşkenin etrafındaki alanlar füzelerle vuruldu." ifadelerine yer vermişti.

Ayrıca, Erbil merkezli yayın kuruluşu "Kurdistan 24"te yer alan habere göre, televizyon kanalının yakınlarına düşen füzeler nedeniyle hasar oluştuğu kaydedilmişti.

Uluslararası Erbil Havalimanı'ndaki uçuşların ise normal şekilde devam ettiği duyurulmuştu. .