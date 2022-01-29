ABD’nin en yetkili generalinden Ukrayna uyarısı

ABD'nin en üst düzey askeri yetkilisi General Mark Milley, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin 'korkunç' olacağını ve önemli sayıda can kaybına yol açacağını söyledi.

General Milley, Ukrayna sınırına 100 bin Rus askerinin yığılmasını Soğuk Savaş'tan bu yana görülen en büyük asker yığınağı olarak nitelendirdi.

Ancak ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, diplomasi yoluyla çatışmanın hala önlenebileceğini söyledi.

Rusya işgal planlarını reddediyor ve ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin tehdit oluşturduğunu söylüyor.

ABD Başkanı Joe Biden'in en kıdemli askeri yetkilisi General Milley, Cuma günü Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın askeri güçlerinin sayısının, saldırının ciddi sonuçları olacağı anlamına geldiği konusunda uyardı.

Genelkurmay Başkanı, "[Bu güçler] Ukrayna'ya salıverilirse, çok önemli olur ve önemli miktarda zayiata yol açar" dedi.

Gen Milley, yoğun kentsel alanlarda savaşmanın "korkunç olacağını" da sözlerine ekledi.

'Çatışma kaçınılmaz değil'

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin daha fazla silah sağlamak da dahil olmak üzere Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardım etmeye kararlı olduğunu söyledi.

Austin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i tansiyonu düşürmeye çağırarak, "Çatışma kaçınılmaz değil. Diplomasi için hala zaman ve alan var. Bu durumun çatışmaya dönüşmesi için hiçbir sebep yok... Askerlerini geri çekme emri verebilir" diye konuştu.

BBCTürkçe .