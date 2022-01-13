DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
AB Rusya'ya ekonomik yaptırımları 6 ay daha uzattı
Emine Erdoğan'dan 'sıfır atık' paylaşımı
Kars'ta kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi
Hatay'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi
Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Pinto hayatını kaybetti
Ankara'da okullar tatil mi son dakika? Yarın okullar tatil mi Ankara Valiliği açıklaması
Almatı Havalimanı uçuşlara açıldı mı? Kazakistan'a uçuşlar başladı mı? Kazakistan normale döndü mü?
ABD'nin Maine Körfezi'de deniz yüzeyi sıcaklığı sonbaharda rekor seviyeyi gördü
Dolar bugün nasıl seyretti? ÖTV matrahı otomobile nasıl yansıdı?
ABD'nin Cenevre ve Paris'teki diplomatlarında 'Havana Sendromu' vakaları iddiası
Hindistan ile Çin arasındaki 'sınır müzakereleri' yine sonuçsuz kaldı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 844 bin 562'ye yükseldi
Bernotti 79 Markası Dünyaya Örnek Bir Marka Olma Yolunda
Tasarruflarını akıllı yatırımlara dönüştürmek isteyenler online ticaret platformlarında buluşuyor
Dogecoin kim tarafından geliştirildi? Dogecoin amacı nedir?

TIMETURK / DÜNYA / ABD'nin Cenevre ve Paris'teki diplomatlarında 'Havana Sendromu' vakaları iddiası

ABD'nin Cenevre ve Paris'teki diplomatlarında 'Havana Sendromu' vakaları iddiası

ABD'nin Paris ve Cenevre'deki diplomatlarında, 'Havana Sendromu' olarak bilinen gizemli hastalığa rastlandığı ve 1 kişinin tedavi için ABD'ye getirildiği öne sürüldü.

1 Saat Önce
2022-01-13 18:47:33
ABD'nin Cenevre ve Paris'teki diplomatlarında 'Havana Sendromu' vakaları iddiası

Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Cenevre ve Paris'te görev yapan ABD'li diplomatlar 2021 yazında Havana Sendromuna yakalandı.

Cenevre'de görev yapan en az 3 diplomat bu sendroma yakalanırken, diplomatlardan birisi tedavi için ABD'ye getirildi.

Paris'te ise diplomatlara gönderilen gizli bir mailde en az 1 büyükelçilik çalışanının sendroma yakalandığı bilgisi verildi.

Cenevre ve Paris'te görülen vakalarla, ABD'li diplomatlarda görülen Havana Sendromu vakaları 200'e ulaştı.

Havana Sendromu nedir?

Adını, ortaya çıktığı Küba'nın başkenti Havana'dan alan gizemli hastalık, ilk olarak 2016-2017 yıllarında Küba'da görev yapan Kanadalı ve ABD'li diplomatlar ile ailelerinde görülmüştü.

Ülkedeki diplomatik personel ve aileleri, baş dönmesi, denge ve duyma kaybı, anksiyete ve "bilişsel sis" diye nitelendirdikleri semptomları bildirmeye başlamıştı. Bu kişiler, bir anda çevredekilerin duymadığı şekilde gürültüler duyduklarını ve ardından baskı ve titreme hissettiklerini belirtmişti.

Kanada'nın Havana Büyükelçiliğinde görevli personelde, 2017 ilkbaharında "Havana Sendromu" olarak adlandırılan gizemli rahatsızlığın yol açtığı baş dönmesi ve baş ağrısı gibi şikayetler görülmeye başlanmıştı.

ABD'nin Küba'daki büyükelçiliğinde görevli 21 kişide de benzer şikayetler görülmüş, Washington yönetimi, Eylül 2017'de ülkede ikinci derecedeki personelinin büyük bölümünü geri çekmişti.

Küba'da görevliyken gizemli hastalığa yakalanan Kanadalı diplomatlar, Ottawa hükümetine 21,1 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Küba hükümeti, ülkede görevli ABD'li diplomatların maruz kaldığı öne sürülen gizemli sonik saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş