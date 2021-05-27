DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Türkolojiye 'Batılılar' kaynaklık etmiş
Netanyahu'dan BM'nin 'soruşturma' kararına tepki
Avusturya’da Müslümanlara ait kuruluşlara yönelik 'fişlemeyi andıran çalışma' tepki çekti
ABD'nin çekilmeye başladığı Afganistan'daki birçok Afgan üssü Taliban'ın kontrolüne geçiyor
Gönül Dağı'nda muhteşem sezon finali
TRT’den 1960 Darbesine Özel Belgesel: “Darbelerin Pusulası: 27 Mayıs”
Tozkopan İskender yeni bölümüyle ekranlara geliyor.... Zaman makinesini çalıştıran Tozkoparanları neler bekliyor?
Teşkilat yeni bölümüyle ekranlara geliyor.... Ekip düğmeye basıyor, büyük operasyon başlıyor
TRT Ortak Yapımı “İdea” Cannes Film Festivali CinefondationL’Atelier’de
Erbakan'dan çarpıcı 'Sedat Peker' yorumu
ABD’den Rusya’ya: Açık Semalar Anlaşması'na dönmeyeceğiz
Erdoğan’dan Aliyev’e 'Cumhuriyet Günü' mesajı
Osmanlı Dayıları Amerika'yı nasıl haraca bağladı?
Facebook yasağı kaldırdı; 'Kovid-19 yapay mı' tartışması önlenemiyor!
Ermenistan Dışişleri Bakanı Aivazian istifa etti
  • TIMETURK /
  •  DÜNYA / 
  • ABD'nin çekilmeye başladığı Afganistan'daki birçok Afgan üssü Taliban'ın kontrolüne geçiyor

ABD'nin çekilmeye başladığı Afganistan'daki birçok Afgan üssü Taliban'ın kontrolüne geçiyor

ABD'nin 1 Mayıs'tan itibaren çekilmeye başladığı Afganistan'da, şu ana dek en az 26 Afgan üs ile karakolunun Taliban'ın kontrolüne geçtiği bildirildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
27.05.2021 22:06:44
ABD'nin çekilmeye başladığı Afganistan'daki birçok Afgan üssü Taliban'ın kontrolüne geçiyor

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD'nin çekilmeye devam ettiği Afganistan'ın bazı bölgelerinde Taliban ağırlığını hissettirmeye başladı.

Amerikan askerlerinin çekilmeye başladığı 1 Mayıs'tan bu yana Lagman, Baglan, Vardak ve Gazne vilayetlerinde bulunan Afgan güvenlik güçlerine bağlı en az 26 üs ile karakol Taliban'ın kontrolüne geçti.

Taliban'ın Afgan güçlerine "ya teslim olur ya da öldürülürsünüz" şeklinde tehditlerde bulunduğu iddia edilen haberde, söz konusu üs ve karakollardaki Afgan unsurlarının, bulundukları yeri Taliban'a teslim ederek oradan ayrıldıkları kaydedildi.

Haberde ayrıca, Taliban'ın özellikle ülkenin doğu kesimlerindeki etkisini daha da artırdığı ifade edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş