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ABD’nin BM Temsilcisi’nden Cilvegözü Sınır Kapısı uyarısı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, uluslararası STK'lerin kendisine, mültecilerin Cilvegözü sınır kapısından geçememesi durumunda öleceklerini aktardıklarını söyledi.

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04.06.2021 16:51:20
ABD’nin BM Temsilcisi’nden Cilvegözü Sınır Kapısı uyarısı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Türkiye ile Suriye arasındaki Cilvegözü sınır kapısının mültecilere insani yardım ulaştırmak açısından önemine değinerek, uluslararası STK'lerin kendisine, mültecilerin Cilvegözü sınır kapısından geçememesi durumunda öleceklerini aktardıklarını söyledi.

Thomas-Greenfield, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Baş Müsteşarı resmi konutunda, dün Hatay'da yaptığı ziyarete ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Dün açıklanan 200 milyondan fazla insani yardım paketinin Suriyeliler için çok önemli olduğuna vurgu yapan Thomas-Greenfield, insani yardım ulaştırmada sınır kapılarının alternatifinin olmadığını söyledi.
Cilvegözü sınır kapısının kuzeybatı Suriye'de açık tek sınır kapısı olduğunu hatırlatan Thomas-Greenfield, "Suriye'ye giden son insani sınırı kapatmanın zulmü hesaplanamaz olacak." dedi.
Thomas-Greenfield, geçmişte kapatılan sınır kapılarının açılması konusunu BM Güvenlik Konseyi'nin gündemine taşıyacağını belirterek, "Uluslararası STK'ler ve mülteciler, bu sınır kapısından (Cilvegözü) geçiş olmazsa (mültecilerin) öleceklerini söylediler. Bu nedenle Güvenlik Konseyi'nin geri kalanını acıları durdurmak ve ihtiyaç halindeki insanlara yardım edebilmek için bu kararı yenilemeye çağırıyoruz." diye konuştu.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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