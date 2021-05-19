ABD'nin BM'deki İsrail kalkanı aşılamıyor

Fransa dün, İsrail ile Filistinli direnişçiler arasındaki çatışmalarla ilgili bir BM Güvenlik Konseyi kararı çağrısında bulundu. Diplomatlar ise ABD’nin Konsey’e 'şu anda resmi bir açıklamanın' krizi yatıştırmaya yardımcı olmayacağını söylediğini aktardı.

BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail-Filistin Anlaşmazlığı sürerken, ABD'nin İsrail yanlısı engellemeleri ise aşılamıyor.

Fransa dün, İsrail ile Filistinli direnişçiler arasındaki çatışmalarla ilgili bir BM Güvenlik Konseyi kararı çağrısında bulundu. Diplomatlar ise ABD'nin Konsey'e "şu anda resmi bir açıklamanın" krizi yatıştırmaya yardımcı olmayacağını söylediğini aktardı.

15 üyeli Güvenlik Konseyi, İsrail ile Filistinliler arasında yıllardır yaşanan en kötü çatışmalar üzerine bir hafta içinde üçüncü kapalı toplantısını yaptı. Konsey ayrıca Pazar günü açık bir toplantı gerçekleştirdi; ancak ABD'nin itirazı nedeniyle, fikir birliği desteği gerektiren bir basın açıklamasını kabul edemedi.

Reuters haber ajansına bilgi veren bir BM diplomatı, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'ın Salı günü Güvenlik Konseyi'ne yaptığı açıklamada, "Sessiz kalmadık, siz de susmadınız," dediğini aktardı.

Thomas-Greenfield'ın, "Güvenlik Konseyi'nin daha ileri bir adım atmadan önce, herhangi bir eylem veya bildirinin şiddeti sona erdirme olasılığını arttırıp-arttırmayacağını değerlendirmeliyiz. Şu anda kamuya açık bir bildirinin gerginliğin azalmasına yardımcı olacağı görüşünde değiliz'' dediği kaydedildi.

Aynı toplantıda diplomatlar, Fransa'nın ihtilafla ilgili bir Güvenlik Konseyi kararı olasılığını gündeme getirdiğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanlığı da böyle bir adım atılması çağrısında bulunduğunu doğruladı. Diplomatlar hiçbir taslak metnin sunulmadığını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.