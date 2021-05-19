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ABD'nin, Bin Ladin’i tuzağa düşürmek için Pakistan’da aşı korkusunu artırdığı iddia edildi

Şark’ul Avsat’ta yer alan iddiaya göre, CIA yetkililerinin Usame Bin Ladin operasyonu öncesinde Pakistan’ın Abbotabad şehrinde DNA toplamak için sahte aşı kampanyası düzenlediği, ülkede çocukluk aşıları ve koronavirüs aşısına yönelik korkuları artırmış.

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19.05.2021 13:15:17
ABD'nin, Bin Ladin’i tuzağa düşürmek için Pakistan’da aşı korkusunu artırdığı iddia edildi

Haberde CIA'nin, Şakil Afridi isimli Pakistanlı bir doktoru, bin Ladin'in saklandığına inanılan evdeki çocuklardan DNA örnekleri toplamak için sahte bir hepatit B aşılama programı yürütülmesi için görevlendirdiği belirtildi.

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Bunun üzerine Pakistanlı doktorun DNA örneklerini toplayarak CIA'ye verdiği belirtilen haberde, Abadabad'da olduğu kesinleşen bin Ladin'in ABD'nin düzenlediği operasyon sonucu öldürüldüğü iddia edildi.

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Doktor Afridi'nin daha sonra casusluk ve vatana ihanetten yargılandığı belirtilen haberde, Afridi'nin daha sonra Leşkeri İslam adlı örgüte yardım etmek, üst düzey liderleriyle görüşmek, tıbbi ve mali yardım sağlamaktan mahkum edilmişti. 33 yıl hapis cezasına çarptırılan Afridi'nin cezası temyiz üzerine 23 yıla indirildiği kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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