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''ABD’nin Avrupa ve Türkiye’deki üslerinde 100 nükleer uçak bombası var''

Hamburg Üniversitesi uzmanları, ABD’nin Avrupa ve Türkiye’deki üslerinde 100 nükleer uçak bombası bulundurduğunu belirtti.

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03.06.2021 00:48:07
''ABD’nin Avrupa ve Türkiye’deki üslerinde 100 nükleer uçak bombası var''

Hamburg Üniversitesi Barış Araştırmaları ve Güvenlik Politikası Enstitüsü (ISFH) sitesinde yayınlanan yazıda, Almanya'daki Büchel, Belçika'daki Kleine Brogel, Hollanda'daki Volkel, İtalya'daki Aviano ve Ghedi ile Türkiye'deki İncirlik hava üslerinde 20'şer olmak üzere toplamda 100 nükleer hava bombasının bulunduğu ifade edildi.

Almanya yönetiminin ülkede nükleer silah bulunduğuna dair bilgi ile ilgili yorum yapmayı reddettiği vurgulanırken uzmanların Almanya topraklarında bulunan nükleer bomba sayısının 20 olarak değerlendirdiği belirtildi.

Almanya'daki muhalif partiler yıllardır ABD'ye ait nükleer silahın ülkeden çıkarılmasını talep ediyor. Ayrıca yapılan anket çalışmaları da Almanların büyük kısmının Amerikan nükleer silahının ülkeden çıkarılmasına destek verdiğini gösteriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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