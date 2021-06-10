ABD'nin askeri üssüne silahlı saldırı!

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir askeri üsse silahlı saldırı düzenlendi.

San Antonio-Lackland Üssü'ne yapılan saldırıda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığının en büyük üssü olan Lackland'de görevli Yarbay Brian S. Loveless, gazetecilere yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz iki kişi tarafından üssün giriş kapısına ateş edildiği, kaçan saldırganların bulunması için soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Söz konusu olay nedeniyle girişlere kapatılan askeri bölgenin, bir süre sonra açıldığı kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.