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TIMETURK / DÜNYA / ABD'nin 'Afganistan' mezarlığı

ABD'nin 'Afganistan' mezarlığı

ABD'nin Afganistan'da 20 yıl süren en uzun savaşında 2 bin 400'den fazla Amerikan askeri hayatını kaybetti.

2 Saat Önce
2021-08-17 20:28:44
ABD'nin 'Afganistan' mezarlığı

Associated Press, 31 Ağustos'ta Kabil'den tahliyelerin tamamlanmasıyla ABD'nin 20 yılın ardından bitecek savaşında ödenen bedelleri derledi.

ABD'nin 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının ardından Afganistan'a girişi, her iki ülkede de büyük kayıplara yol açtı ve savaşta şimdiye kadar 172 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

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ABD, 20 yıl süren savaşta 2 bin 448 Amerikan askerini kaybederken, ABD için çalışan ve hayatını kaybeden Afganların sayısı da 3 bin 846 olarak kayıtlara geçti.

Savaş'tan en fazla etkilenenler ise Afgan siviller oldu ve 47 bin 245 Afgan savaşta hayatını kaybetti.

Taliban karşısında yenilgiye uğrayan Afgan ordusunda 66 bine yakın asker hayatını kaybederken, Taliban ve diğer muhalif savaşçılar tarafında ise 51 bin 191 kişi öldü.

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Afganistan'da görev yapan NATO ve diğer ülkelerden ise 1144 asker hayatını kaybetti.

Öte yandan Afganistan'da şimdiye kadar 444 insani yardım çalışanı ve 72 gazeteci yaşamını yitirdi.

ABD'nin en uzun savaşı, Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilmesiyle sona yaklaşsa da savaşın trilyonlara ulaşan bedelini Amerikalılar ödemeye devam edecek.

ABD'nin 2020 itibarıyla borçlanarak finanse ettiği Afganistan ve Irak savaşlarının maliyeti 2 trilyon doları geçiyor, 2050'ye kadar ise bu borçlanmanın faizinin 6,5 trilyon doları bulması bekleniyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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