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TIMETURK / DÜNYA / ABD: Müttefikimiz Türkiye'ye yapılan saldırıları kınıyoruz

ABD: Müttefikimiz Türkiye'ye yapılan saldırıları kınıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, 'NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz. Suriye'de öldürülen iki Türk polisinin ailelerine başsağlığı diliyoruz.' açıklamasını yaptı.

2 Gün Önce
2021-10-12 23:28:48
ABD: Müttefikimiz Türkiye'ye yapılan saldırıları kınıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde terör örgütü YPG/PKK tarafından Türkiye'ye yönelik saldırıları değerlendirdi.

Price, YPG/PKK'nın adını zikretmeden "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz. Suriye'de öldürülen iki Türk polisinin ailelerine de başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'li sözcü, "Ateşkes bölgelerine tüm tarafların riayet etmesi, Suriye'de istikrarın güçlendirilmesi ve siyasi çözüm için çalışılması önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Price, "Türkiye bizim önemli bir NATO müttefikimiz ve terörle mücadeleden Suriye'de çatışmanın sona erdirilmesine kadar birçok alanda ortak çıkarlarımız var. Suriye politikası konusunda Ankara ile yakın istişare halinde olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Price, F-16'larla ilgili bir soru üzerine, savunma alanındaki satışlarla ilgili Kongreye bildirim yapılana kadar herhangi bir yorumda bulunmayacaklarını söyledi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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