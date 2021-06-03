ABD: Münbiç’teki şiddet olaylarından endişeliyiz

ABD Dışişlerinden üst düzey bir yetkili, YPG/PKK’nın Münbiç ilçesinde kendilerine karşı gösteri yapanlara ateş açıp en az 8 kişiyi öldürmesi ve onlarca kişiyi yaralamasından endişe duyduklarını belirtti.

Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK'nın elinde bulunan birçok bölgede olduğu gibi Münbiç'te de halk, örgüte karşı ayaklanıyor.

Fırat Nehri'nin batı yakasında bulunan Münbiç'in ilçe merkezi ve kırsal kesimindeki halkın gösterileri, "sokağa çıkma yasağına" rağmen büyüyerek sürüyor.

AA muhabirinin "ABD ve koalisyon, DEAŞ'a karşı savaşmak için bu gruba yüz milyonlarca dolar harcadı ama görünüşe göre sizin ‘yerel sivil yönetişim' ilkeniz Suriye'nin kuzeyinin birçok yerinde işe yaramıyor. Münbiç'teki olaylara tepkiniz nedir?" sorusu üzerine isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir ABD Dışişleri yetkilisi "Münbiç'teki şiddet olaylarından endişe duyuyoruz ve durumu yakından izliyoruz." ifadelerini kullandı.

Olaylarla ilgili örgütle ABD Dışişleri Bakanlığı arasında herhangi bir temasın olup olmadığı sorusuna yanıt vermekten kaçınan yetkili şu değerlendirmede bulundu:

"Suriye'deki tüm tarafları, barışçıl bir şekilde toplanma hakkı da dahil olmak üzere insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı duymaya çağırıyoruz. Suriye'nin kuzeydoğusunda istikrarı teşvik etmek ve IŞİD'in kalıcı bir şekilde yenilmesini sağlamak için ortaya koyduğumuz çabalarımızın ayrılmaz bir parçası olarak insan hakları konularını SDG liderliğiyle düzenli olarak tartışıyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.