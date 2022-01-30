ABD Mısır'a askeri yardımı kesecek

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Biden yönetiminin Mısır’a 130 milyon dolarlık askeri yardımı reddedeceğini dile getirdi.

Askeri yardım hakkındaki ret kararının gerekçesi olarak Mısır'daki insan hakları uygulamalarına ilişkin kaygılar gösteriliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Eylül ayında yaptığı bir açıklamada, Mısır'a yapılacak askeri yardımın insan hakları uygulamaları nedeniyle askıya alınabileceğini dile getirmişti.

130 milyon dolarlık yardım

İnsan hakları örgütleri de Biden yönetimine, Mısır'a yapılacak 300 milyon dolarlık askeri yardımların iptal edilmesi çağrısında bulunuyorlardı. Gazetecilere konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Dışişleri Bakanı henüz nihai kararını vermedi ancak önümüzdeki günlerde eğer durumda ciddi bir değişiklik olmazsa o durumda Bakan, Eylül ayında yaptığı açıklama çerçevesinde 130 milyon dolarlık yardımla ilgili yeniden bir değerlendirme yapacak” dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Washington Direktörü Sarah Holewinski de yaptığı açıklamada karardan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi. Holewinski “Bu doğru bir karardı. Mısır'ın insan hakları konusundaki korkunç sicili, ABD hükümetinin buna taviz göstermesine imkan tanımıyor. Ancak buna karşın bu hafta ABD'nin Mısır'a 2,5 milyar dolarlık bir silah satışı anlaşmasının da onaya sunulduğunu gördük. İkisi birlikte değerlendirildiğinde kararın etkisi azalıyor” dedi.

Mısır'da 2014 yılında darbeyle dönemin Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi deviren General Sisi, ülkedeki muhalif gruplara karşı sert uygulamaları nedeniyle eleştiriliyor.

VOA .