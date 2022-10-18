ABD merkezli yeni salgın hazırlığı mı? 'Biyolojik savunma stratejisi'

ABD Başkanı Joe Biden, yeni bir salgın durumunda 12 saat içinde teşhis kitlerinin, 100 gün içinde ise aşının geliştirilmesinin hedeflendiği yeni biyolojik savunma stratejisini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, gelecekteki salgınlar ve biyolojik tehditlere karşı ulusal biyosavunma stratejisini duyurdu.

Geçtiğimiz gün ABD merkezli Pfizer firması yetkilisinin üretilen aşılar hakkında 'test edilmedi' itirafıyla patlak veren skandalın tartışması sürerken son duyuru, kafalarda yeni soru işaretleri doğurdu.

Kitleler üzerinde yeni korku rüzgarı mı estirilecek?

Çin merkezli olduğu iddia edilen koronavirüsün doğal yollardan ortaya çıkıp çıkmadığına ilişkin sorular ABD'nin sağlık alanındaki en büyük otorite ismi Anthony Fauci tarafından da net cevaplandırılamamışken, söz konusu duyurunun yeni spekülasyonlara yol açacağı konuşuluyor.

Salgın sürecinde ABD merkezli (DSÖ) koordineli hareket eden ilaç firmalarının birbiriyle çelişen açıklamalarının ve uygulamalarının sonuçları henüz akıllardayken ABD yönetiminin yeni duyurusu dikkat çekti.

Açıklanan stratejide, 20 federal kuruluşun, salgınların ve biyolojik tehditlerin erkenden belirlenmesi, bu salgınların endemik hale gelmesinin ve biyolojik vakaların engellenmesi ve epidemiklerin etkilerinin azaltılması konusu öne çıkıyor.

Üst düzey bir yetkili, "Kovid-19 kadar kötü ya da bundan daha kötü başka bir salgın riskinin gerçek bir tehdit olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan ABD merkezli bazı şirketler hakkında "biyolojik silah" geliştirdiklerine ilişkin iddialar ve açıklamalarda bulunan hesaplar dijital medya şirketleri tarafından engellenmişti.

Stratejide ayrıca anlık salgınlar ya da biyolojik tehditlerde, toplumun, ekonominin ve çevrenin korunması konuları da ele alındığı belirtilirken konuya ilişkin detayların önümüzdeki aylarda ortaya çıkması bekleniyor.

Salgın durumlarında 12 saat içinde yeni virüse dair teşhis kitlerinin, 100 gün içinde ise aşının geliştirilmesi hedefleniyor. .