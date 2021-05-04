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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: Afganistan'dan çekilme yüzde 2 ila 6 tamamlandı

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Afganistan'dan 60 C-17 uçağı yükü kadar ekipmanın çıkarıldığını ve çekilmenin yüzde 2 ila 6 tamamlandığını açıkladı.

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04.05.2021 21:01:19
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: Afganistan'dan çekilme yüzde 2 ila 6 tamamlandı

ABD Başkanı Biden'ın, 11 Eylül saldırılarının yıl dönümüne kadar Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerini çekme kararının ardından geçen hafta başlayan çekilme faaliyetleri devam ediyor.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada "Başkan'ın kararından beri, ABD yaklaşık 60 adet C-17 uçağı yükü kadar malzemeyi Afganistan'dan çıkardı ve Savunma Lojistik Ajansına imha edilmek üzere 1300 parça ekipman teslim edildi." ifadesine yer verildi.

ABD'nin Afganistan'daki "New Atontik" askeri tesisini Afgan Ulusal Ordusuna teslim ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Kuvvetler Komutanlığı çekilmenin yüzde 2 ila 6 tamamlandığını tahmin ediyor." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Komutanlığın, haftalık olarak yaklaşık çekilme oranlarına ilişkin açıklama yapacağı kaydedildi.

ABD yönetimi 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Taliban'la Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

Ancak Başkan Joe Biden yönetimi 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan