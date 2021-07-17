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ABD-Meksika sınırında bu yıl içinde yakalanan yasa dışı göçmen sayısı 1 milyonu aştı

TIMETURK / DÜNYA / ABD-Meksika sınırında bu yıl içinde yakalanan yasa dışı göçmen sayısı 1 milyonu aştı

ABD-Meksika sınırında bu yıl içinde yakalanan yasa dışı göçmen sayısı 1 milyonu aştı

ABD’nin Meksika sınırında bu yıl içinde şimdiye kadar, ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 1 milyondan fazla göçmenin gözaltına alındığı belirtildi.

2 Saat Önce
2021-07-17 19:15:30
ABD-Meksika sınırında bu yıl içinde yakalanan yasa dışı göçmen sayısı 1 milyonu aştı

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ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza Birimi (CBP) tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl temmuz ortasına kadar ABD-Meksika sınırında gözaltına alınan kaçakların sayısı 1 milyonu aştı.

Bunun, 2005'ten bu yana kaydedilen en büyük sayı olduğuna işaret edilirken, söz konusu 1 milyon kişi içine yakalanmadan ülkeye girenlerin dahil edilmediğine dikkat çekildi.

Sınır güvenlik görevlilerinin haziranda toplam 178 bin gözaltı işlemi gerçekleştirdiği ve bunun bir önceki aya göre yüzde 3 artış anlamına geldiği ifade edildi.

CBP, haziranda sınırı kaçak olarak geçmeye çalışan aile sayısının mayıs ayına göre yüzde 23 artarak 50 bini bulduğunu, gözaltına alınan refakatsiz çocuk göçmenlerin sayısının da yaklaşık 15 bin civarında olduğunu kaydetti.

Uzmanlar, ABD'ye yönelik yasa dışı göçmen artışında, Güney Amerika'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı ekonomik ve sosyal sorunlar kadar, önceki Başkan Donald Trump yönetiminin kısıtlayıcı politikalarının ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın düzensiz göçmenlere daha sıcak bakacağı algısının etkili olduğu değerlendirmesinde bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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