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ABD medyasından Ronaldo'nun ''Coca Cola'' çıkışına tepki

ABD basınından Fox News, Ronaldo'nun basın toplantısı sırasında masadaki Coca Cola şişelerini kaldırmasını 'küstahlık' olarak nitelendirdi.

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17.06.2021 17:11:54
ABD medyasından Ronaldo'nun ''Coca Cola'' çıkışına tepki

Cristiano Ronaldo'nun, EURO 2020 F Grubu'nda Portekiz'in Macaristan'la oynadığı maç öncesinde kolayı kenara alıp “Su için!” mesajı vermesi, tüm dünyada çok konuşulmuştu.

Ronaldo'nun bu hareketinden sonra Coca Cola 1 günde 4 milyar dolar değer kaybetmişti.

Bu olayın ardından ABD medyasından Fox News, Ronaldo'yu hedef aldı. Fox yaptığı haberde, Ronaldo'nun hareketini ‘küstahlık' olarak değerlendirdi.

Haberde, “Cristiano Ronaldo nedeniyle Euro 2020'nin havası değişti. Portekiz'in Macaristan'a karşı mücadelesi öncesinde Ronaldo, basın toplantısında bir çift cam Coca-Cola şişesini önündeki masadan kaldırdı.

36 yaşındaki Ronaldo, şişeleri gözlerden uzak bir yere koyduktan sonra bir şişe suyu havaya kaldırarak 'Su için' dedi.

Coca-Cola'nın hisseleri, Ronaldo'nun ‘küstah' gösterisinin ardından yüzde 1,6 değer kaybetti.” ifadeleri kullanıldı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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