ABD medyası: Türkiye Karadeniz'de yeni bir doğalgaz keşfi ilan edebilir

ABD basını, Türkiye'nin Karadeniz'de yeni doğalgaz yatakları keşfettiğini ilan etmesinin beklendiğini yazdı.

ABD merkezli Bloomberg gazetesine konuşan kaynaklar, Karadeniz'in Kuzey Sakarya Sahası'nda yer alan yeni arama kuyusu Amasra-1 kuyusundan elde edilen ilk verilerin bölgede önemli miktarda gaz bulunduğunu gösterdiğini aktardı.

Geçen yıl Türk sondaj gemileri Karadeniz'deki en büyük keşif olan Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküp gaz bulmuş ve üretimin 2023 yılına kadar başlayabileceği açıklanmıştı.

Sakarya sahasında keşfedildiği belirtilen doğalgaz miktarına ilişkin bağımsız bir denetimin bulunmadığını kaydeden Bloomberg, Türk yetkililerin keşfedilen doğalgazı, devlet petrol şirketi TPAO'nun çıkaracağını ve bunun için herhangi bir dış finansmana ihtiyaç duyulmayacağını söylediğini belirtti.

Haberde, Amasra-1 kuyusunda keşfedildiği belirtilen doğalgaza ilişkin Enerji Bakanlığı'nın yorum yapmaktan kaçındığı kaydedilirken, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta başında verdiği bir demeçte 'Cuma günü Karadeniz kıyılarından iyi haberler vereceği' sözü verdiği hatırlatıldı. Bloomberg ayrıca, Erdoğan'ın muhtemel yeni doğalgaz keşfine ilişkin söz konusu açıklamasını, 'döviz cinsinden ödenmesi gereken enerji ithalatı faturası da dahil olmak üzere, Türkiye'nin uzun süredir süregelen ekonomik zaafiyetlerinden bazılarına bir çözüm olarak sunduğunu' yazdı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.