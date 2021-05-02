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ABD medyası: Neom Projesi, Prens Selman'ın hırslarını yansıtıyor

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, 500 milyar dolarlık maliyetiyle konuşulan Neom Projesi ile gündemde. ABD medyası, projenin Veliaht Prens'in hırslarını yansıttığını yazdı. Çalışanların bu hırsın altında ezildiğine dikkat çekildi.

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02.05.2021 08:44:55
ABD medyası: Neom Projesi, Prens Selman'ın hırslarını yansıtıyor

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, 500 milyar dolarlık maliyetiyle konuşulan Neom Projesi ile gündemde. ABD medyası, projenin Veliaht Prens'in hırslarını yansıttığını yazdı. Çalışanların bu hırsın altında ezildiğine dikkat çekildi.
Suudi Arabistan, 2030 hedefiyle "Neom Projesi"ne hazırlanıyor. Geleceğin şehri olarak lanse edilen Neom, 500 milyar dolarlık yüksek maliyetiyle öne çıkıyor. Ancak proje eleştirilerin hedefinde.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinde, projeye dair bir yazı kaleme alındı.

"Kendi piramitlerimi inşa etmek istiyorum"

Yazıda, çölün ortasına inşa edilmesi planlanan Neom'un, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın hırslarını yansıttığına dikkat çekildi.

Projede görevli mühendislere, "basit düşünceleri bir kenara bırakarak daha cesur düşünmelerini istediği" belirtildi.

Hatta Veliaht Prens'in daha da ileri giderek proje için "Kendi piramitlerimi inşa etmek istiyorum" dediği ifade edildi.

Projede çalışanlar zorluk yaşıyor

Yazıda, projede yer alan çalışanların ve mühendislerin yaşadıkları zorluklara da işaret edildi.

Çalışanların, Veliaht Prens'in hırsının ağırlığı altında ezildiği, bu nedenle işten ayrıldıkları vurgulandı. Bu durumun projede ertelemelere yol açtığı belirtildi.

Gazeteye göre, proje çalışanları ve bazı Suudi yetkililer, Neom'un uygulanabilirliğini sorgulamaya başladı.

Maliyeti ve çalışma şartlarıyla şüpheyle karşılanan projeye, yabancı yatırımcıların da mesafeli olduğunun altı çizildi.

Kaynak: Wall Street Journal

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan