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ABD medyası: Bu kriz Biden'ın da Putin'in de boyunu aşar

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yarın görüşmeye hazırlanırken, Amerikan basınında bu zirvenin bir çözüm üretmeyeceği görüşleri öne çıkıyor. New York Times'ta 'Serge Schmemann' imzasıyla, 'Biden ve Putin'in sorunları, Biden ve Putin'den büyük' başlığıyla bir makale yayımlandı.

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15.06.2021 18:25:46
ABD medyası: Bu kriz Biden'ın da Putin'in de boyunu aşar

Biden'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesinden kısa süre sonra Putin'i "katil" olarak nitelendirmesinin ardından gerilen ülke ilişkileri yarın İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek zirvede masaya yatırılacak.

Amerikan basınında yayımlanan haberler ve makalelerde ise söz konusu zirvenin herhangi bir çözüm üretmeyeceği, iki ülke arasındaki sorunların göründüğünden daha büyük olduğu yazılıyor.

Washington Post gazetesinde yayımlanan bir haberde, Biden'ın bu zirvede Putin'i siber saldırılar, insan hakları ve seçimlere müdahale gibi birçok konuda zorlayacağı ancak Putin'in bu suçlamaları kabul etmeyeceği, böylece de zirvenin çıkmaza gireceği analizine yer verildi.

Biden yönetiminin Rusya ile "istikrarlı bir ilişki" talebinin hatırlatıldığı haberde, Putin'in var olan sorunları kabul etmeyerek sorunları çözümsüz bırakacağı kaydedildi.

“Biden ve Putin'in sorunları, Biden ve Putin'den büyük"

New York Times'ta "Serge Schmemann" imzasıyla, "Biden ve Putin'in sorunları, Biden ve Putin'den büyük" başlığıyla bir makale yayımlandı.

Makalede, Rusya ile ABD arasındaki Suriye, Ukrayna, siber saldırılar gibi birçok soruna rağmen, diplomasi yolunun seçilmesinin iyiye işaret olduğu ancak zirveden bir ortak açıklama beklenmemesi gerektiği ifade edildi.

ABD'nin bir diğer önemli gazetelerinden Wall Street Journal'da zirveye ilişkin yayımlanan makalede ise ABD-Rusya ilişkilerinin Soğuk Savaş sonrasından bu yana ilk kez bu kadar düşük bir seviyede olduğu vurgulandı.

Haberde, her iki liderin de güç gösterisinde bulunmak istediğinin, dolayısıyla da söz konusu zirveden bir çözüm çıkmayacağının altı çizildi.

AA/Forotğraf:TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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