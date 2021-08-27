DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İzmir'in Merkezinde Bisiklet Otoparkı
Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
ABD'den bir Taliban açıklaması daha!
MNG kargodan sonra ünlü Türk kozmetik firması hacklendi
Eski emniyet müdürünün eşi tutuklandı
Milli tenisçi Cem İlkel, ABD Açık'ta ana tabloda
ABD Başkanı Biden'a ulusal güvenlik ekibinden 'Kabil'de başka terör saldırıları olabilir' uyarısı
Polonya semaları Türk F-16'larının kontrolünde
Savunma sanayiinde 93 imza atıldı
Enerji teknolojileri alanında öncü girişimler
ABD mahkemesinden Kaşıkçı kararı
Fındık bitkisinin özellikleri
Kabil havalimanında görev yapan Azerbaycan askerleri Bakü'ye döndü
İngiltere İhracat Bakanı Stuart’tan Türkiye ile ticaret açıklaması
ABD'de Ida kasırgası Katrina'dan 16 yıl sonra Louisiana'yı tehdit ediyor

TIMETURK / DÜNYA / ABD mahkemesinden Kaşıkçı kararı

ABD mahkemesinden Kaşıkçı kararı

Federal Temyiz Mahkemesi, CIA ve başka istihbarat örgütlerinin, cinayete kurban giden gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya yönelik tehditlerden haberdar olduğunu gösteren kayıtların varlığını teyit etmek zorunda olmadığına karar verdi.

2 Saat Önce
2021-08-27 21:34:32
ABD mahkemesinden Kaşıkçı kararı

Washington DC Federal Temyiz Mahkemesi, istihbarat örgütlerinin, öldürülen Cemal Kaşıkçı'ya yönelik tehditlerden haberdar olduğunu gösteren kayıtların varlığını teyit etmek zorunda olmadığına hükmetti.

Mahkeme, kararın gerekçesinde, söz konusu kayıtların varlığının ya da yokluğunun teyit edilmesinin "ulusal güvenliğe ciddi zarar vermesinin beklenebileceğini" kaydetti.

Kayıtların yokluğunun "ABD istihbaratında bir kör nokta bulunduğuna" işaret edebileceği vurgulanan kararda, kayıtların varlığının teyit edilmesinin ise "ABD'nin belirli bir kişi hakkında, belirli bir zamanda istihbarat toplamak için nedene ve kaynaklara sahip olduğunu” göstererek bu istihbaratın kime karşı ve nasıl elde edildiğini ortaya koyabileceği yorumu yapıldı.

Mahkeme, kararını, Knight First Amendment Enstitüsü ve Gazetecileri Koruma Komitesinin (CJP) başvurusu üzerine verdi.

Enstitüsü ve CJP, Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) çerçevesinde istihbarat örgütlerinin, tehditler konusunda Kaşıkçı'yı "uyarma görevlerini" yerine getirip getirmediklerinin açıklanmasını talep etmişti.

Taleplerinin yanıtsız kalması üzerine iki kurum, CIA, ABD Dışişleri Bakanlığı, FBI ve ABD'deki başka istihbarat örgütlerine dava açmıştı.

ABD'de FOIA yasası doğrultusunda yapılan taleplere, olası yanıt ulusal güvenliğe tehdit oluşturmadığı sürece kurumların yanıt verme zorunluluğu bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Recepali

Her zaman söylüyorum. Abd büyük şeytanın askeri. Yada elinin sopası.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş