ABD’li yüksek yargıca suikast son anda önlendi!

ABD Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh'un evinin yakınlarında silahlı bir kişinin yakalandığı bildirildi. Zanlının, polise Kavanaugh'u öldürmek istediğini söylediği belirtildi.

Amerikan basınının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, 20'li yaşlarında Californialı bir erkek, Kavanaugh'un Maryland eyaletindeki evinin yakınlarında gözaltına alındı.

Kaynaklar, silahı bulunan zanlının, polise Kavanaugh'u öldürmek istediğini söylediğini aktardı. Kaynaklar ayrıca, zanlının Yüksek Mahkemenin gelecek ay almaya hazırlandığı ve kürtajı yasal hak olmaktan çıkaracak karara kızgın olduğunu da belirtti.

Adalet Bakanlığı zanlıyı "cinayete teşebbüs" ile suçladı

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Kavanaugh'un evinin yakınlarında yakalanan şahsa, "ABD'nin bir yargıcını kaçırmak ya da öldürmek ile tehdit etmek ya da bunlara teşebbüs etmek" suçlaması yöneltildiği bildirildi.

İsminin Nicholas John Roske olduğu belirtilen zanlının, Kavanaugh'a zarar verme düşüncesinde olduğunu ve çantasında silah taşıdığını emniyet birimlerine söylediği aktarıldı.

Biden zanlıyı kınadı

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, gazetecilere yaptığı açıklamada olayı değerlendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, bu şahsın eylemlerini esefle kınadığını belirten Jean-Pierre, "Yargıçları sindirmek için şiddet tehdidinin ya da teşebbüsünün toplumumuzda yeri yoktur." ifadelerini kullandı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, dün Yüksek Mahkemenin kürtaj kararı, Meksika sınırındaki göçmen sayısının artması ve yaklaşan ara seçimler nedeniyle "aşırılıkçı şiddet tehdidinin" arttığını açıklamıştı. AA .