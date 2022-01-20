ABD'li YouTuber, daha fazla izlenmek için uçağını düşürmekle suçlanıyor

ABD'li YouTuber Trevor Jacob, bir videosunda güç kaybettiğini söylediği uçağının çakıldığı anları paylaşmıştı. Gelen eleştiriler üzerine hakkında soruşturma başlatıldı.

ABD'li bir YouTuber, daha fazla izlenmek için uçağını düşürmekle suçlanıyor.

Videosunda Taylorcraft BL64 model uçağıyla Santa Barbara'da bulunan Lompoc Şehir Havalimanı'ndan Mammoth Gölleri bölgesine doğru bir yolculuk yapacağını, o bölgede paragliding ve snowboard gibi çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştireceğini söyleyen Trevor Jacob isimli YouTuber, Johnny Strange adlı, 2015 yılında bir wingsuit kazasında hayatını kaybeden arkadaşının küllerini serpeceğini de belirtiyor.

Uçağı ile belirttiği bölgeye doğru ilerlerken uçağın motorunun güç kaybettiğini söyleyen Jacob, uçağın burnunu yere doğru yönlendirip camdan paraşütle atlıyor.

Eski bir Olimpik snowboard sporcusu olan Jacob, uçakta bir şeylerin yanlış gitmesi ihtimaline karşı hep paraşütle uçtuğunu belirtirken, önce uçağın enkazının olduğu bölgeye ardından da bir çiftçi tarafından bulunana kadar yürüyor.

Jacob, çiftçinin hayatını kurtardığını söylerken, 24 Aralık'ta paylaşılan video eleştiriler almaya devam ediyor.

Jacob, an itibarıyla 1 milyon izlenmeyi geçen, 5 binden fazla yorum aldıktan sonra yorum alanını kapattığı ve kurgulanmış olduğu düşünülen video yüzünden eleştirilmeye devam edilirken, Federal Havacılık İdaresi de Jacob hakkında bir soruşturma başlattı.

Bu soruşturmanın Jacob'un sebebi ne olursa olsun havacılık kurallarını ihlal etme amacıyla böyle bir eyleme giriştiği yönünde sonuçlanması halinde Jacob'un pilot lisansının elinden alınabileceği söyleniyor.

İncelemenin uzun bir süreç olacağına dikkat çekilirken, Jacob'un paraşütle uçmasından yere doğru süzülürken bacaklarında iki adet yangın söndürme tüpünün bağlı olduğunun görülmesine ve uçakta acil durumlar için gerekli bazı ekipmanların olmayışından uçuşun detaylı bir şekilde kaydedilmesine rağmen göstergeler için kurulan kameranın motorda sorun çıkmadan önce kapatılmasına kadar pek çok noktanın bu soruşturmanın konusu olacağına değiniliyor.

Öte yandan, diğer YouTuberlar, özellikle de havacılık ile ilgilenenler Jacob'un videosunun incelemelerini kendi kanallarına yüklemeye devam ediyorlar.

Kaynak:digitalage.com.tr .