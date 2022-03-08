ABD'li yazar açıkladı: ''Putin'in son çaresi!''

ABD'li yazar Harry j. Kazianis Putin'in 'bir şeyler kazandığını kanıtlamak için' 22 yıl önce Grozni'ye yaptığını şimdi de Ukrayna kentlerine yapacağını iddia etti.

Rusya'nın Ukrayna'yı kapsamlı bir şekilde işgal etmesinin üzerinden neredeyse iki hafta geçti ve dökülen kanın hemen sona erdiğine dair çok az işaret var.

Moskova operasyonun süreceğini ısrarla dile getiriyor ancak Rus birliklerinin Ukrayna direnişiyle karşılaştıktan sonra lojistik sorunlar ve düşük moralle mücadele ettiğine dair pek çok rapor var.

SKY News'a konuşan King's College London'dan çatışma ve güvenlik uzmanı Dr Chris Tuck, 'Bu savaşın bekledikleri savaş olmadığı açık' dedi ve Rusya'nın savaş planının istediği şekilde ilerlemediğini savundu.

'Kötü gidiyorlar. Bunun çok hızlı ve kararlı bir operasyon olması gerekiyordu' diyen Tuck, Rusya'nın askeri sorunlarının kısmen Ukrayna'nın kararlı direnişinden ve Putin'in kendisinden kaynaklandığını söyledi.

PUTİN'İN SEÇENEKLERİ NELER?

'Operasyon istemedikleri bir yönde ilerledi çünkü Putin Ukrayna halkının güç gösterisiyle kolayca sindirilebileceği düşündü' diyen Tuck, Putin'in önünde 3 seçenek olduğunun altını çizdi.

Tuck'a göre, seçeneklerden biri kimyasal veya nükleer silahların potansiyel kullanımı dahil, artan askeri eylem.

Tuck, Putin'in şu anda kilit direniş merkezlerini çevrelemek için metodik askeri operasyonlar yürüterek bir 'uzatma' stratejisi izlediğini ve 'Ukrayna moralinin başarısız olmasını umduğunu' söyledi.

'Bu bir tür Anaconda stratejisi' diyor ve Amerikan İç Savaşı'nda ablukaları içeren askeri plana atıfta bulunarak, onu kurbanını boğan bir anakondaya benzetiyor.

Üçüncü seçeneğin barış anlaşması olduğunu belirten Tuck, bu aşamada müzakere edilmiş bir barış anlaşmasının olası olmadığını söylüyor.

PUTİN'İN HEDEFİNİ AÇIKLADI

New York Post yazarı Harry j. Kazianis ise Rus liderin son dönemin en büyük hatasına imza attığı görüşünde.

'Putin, 21. yüzyılın en kötü jeopolitik hatası olarak tanımlanabilecek şeyi yaptı. Ukrayna'ya girebileceğini ve ülkenin çökeceğini ya da Rusları kurtarıcılar olarak kabul edeceğini düşündü' diyen Kazianis Moskova'nın Kiev'e sunduğu ateşkes şartlarının kabul görmeyeceğini bile bile masaya bu plan ile oturduğunu savundu.

'Peki sunduğu şartların kabul edilmesinin imkansız olduğunu bilen Putin ne yapacak?' sorusunu soran Kazianis, Moskova'nın Ukrayna kentleri daha ağır bir şekilde bombalayacağını iddia etti.

SON ÇARE: AĞIR BOMBARDIMAN

'Putin'in Rus halkına savaşta bir şeyler başarıldığını göstermesi gerekiyor' diyen Kazianis şu ifadeleri kullandı;

'TV ve sosyal medyadaki görüntülerin korkunç olduğunu mu düşünüyorsunuz? Henüz bir şey görmediniz. Putin bunu birkaç kez yaptı. 1999 - 2000'de Grozni'yi haritadan sildi ve bu süreçte binlerce kişiyi öldürdü.'

KREMLİN'İN ATEŞKES ŞARTLARI NELER?

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan ateşkese dair açıklama geldi. Ukrayna'nın taleplerini kabul etmesi halinde operasyonların 'her an' durabileceğini ifade eden Peskov, 'Ukrayna anayasayı değiştirmeli ve herhangi bir bloğa katılma çabalarından vazgeçmeli' diyerek Ukrayna'nın tarafsızlık statüsüne uyması gerektiğini belirtti.

Operasyonların Ukrayna'nın silahsızlandırılması amacıyla başlatıldığının altını çizen Peskov, 'Aslında Ukrayna'nın silahsızlandırılmasını tamamlıyoruz, tamamlayacağız. Onlar, bu düşmanlıklarını sonlandırmalı' diye konuştu.

Şartlarının devamında Kırım, Luhansk ve Donetsk için de koşullarını öne süren Peskov, 'Kırım'ın, Rusya'nın parçası olarak tanımasını, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsız devletler olarak tanınmasını istiyoruz' ifadelerini kullandı. .