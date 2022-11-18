ABD'li Senatörlerden çağrı: Twitter'ı soruşturun

ABD'de 7 Demokrat Senatör, ABD Federal Ticaret Komisyonuna yazdıkları mektupta, Twitter'a soruşturma açılması için çağrıda bulundu.

ABD'de 7 Demokrat Senatör, ABD Federal Ticaret Komisyonuna (FTC) mektup yazdı.

Musk'ın satın alması üzerine yazılan mektupta, Twitter'ın kullanıcılarının aleyhine çalışıp çalışmadığının ve FTC ile Twitter arasında imzalanan uzlaşma kararının ihlal edilip edilmediğinin soruşturulması talep edildi.

Mektupta, "Son haftalarda Twitter'ın yeni patronu Musk, platformun güvenilirliği ve güvenliğinin altını oyan telaşlandırıcı adımlar attı. Ayrıca Musk, dolandırıcılık ve tehlikeli kişilerce istismar edileceğine dair açık uyarılara rağmen yeni özellikler getirdi." ifadesine yer verildi.

FTC, Musk'ın Twitter'ı almasının ardından endişelerini dile getiren açıklamada bulunmuştu. .