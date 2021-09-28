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TIMETURK / DÜNYA / ABD'li senatörden ''Türkiye'' çağrısı: S-400 alımı olursa yaptırım uygulansın

ABD'li senatörden ''Türkiye'' çağrısı: S-400 alımı olursa yaptırım uygulansın

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, Türkiye'nin yeni S-400 hava savunma sistemleri satın alması halinde yeni yaptırımların uygulanması gerektiğini dile getirdi.

2 Saat Önce
2021-09-28 08:17:56
ABD'li senatörden ''Türkiye'' çağrısı: S-400 alımı olursa yaptırım uygulansın

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Ankara'nın bir set S-400 hava savunma sistemi daha alabileceği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Menendez, yaptığı açıklamada, "CAATSA yasasını (ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası) kaleme alırken oldukça nettik: Rus ordusu ya da istihbarat daireleriyle kaydadeğer düzeyde iş yapan her kuruluşa yaptırım uygulanması zorunludur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CBS kanalına verdiği mülakatta Ankara'nın Washington'dan gelen baskıya rağmen bir set Rus S-400 hava savunma sistemi daha satın alabileceğini söylemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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