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ABD'li senatörden 'Putin'e suikast' imalı paylaşım

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının sonlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 'suikast' iması yaptı.

5 Saat Önce
2022-03-04 08:02:50
ABD'li senatörden 'Putin'e suikast' imalı paylaşım

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Graham'in, Roma İmparatoru Julius Caesar'a ihanet eden Brütüs ve Adolf Hitler'e suikast girişiminde bulunan Albay Claus von Stauffenberg'e atıfta bulunması dikkati çekti.

Graham, "Rusya'da bir Brütüs var mı? Rus ordusunda Albay Stauffenberg gibi başarılı biri yok mu? Bu savaşı durdurmanın tek yolu bu adamı (Putin) ortadan kaldırmak. Bu, ülkeniz ve tüm dünya için çok önemli bir hizmet olacaktır" ifadelerini kullandı.

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"Söylemesi kolay, yapması zor"

Olanların düzeltebilecek tek milletin Rus halkı olduğunun altını çizen Graham, "Söylemesi kolay, yapması zor. Hayatınızın geri kalanını karanlıkta, dünyanın geri kalanından izole şekilde ve yoksulluk içinde geçirmek istemiyorsanız, harekete geçmelisiniz" çağrısında bulundu.

Graham'in paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı ve Putin'e suikast çağrısı yaptığı şeklinde yorumlandı. .

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