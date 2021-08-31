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ABD’li Senatör’den skandal Kıbrıs açıklaması

Rum Başkanlık Sarayı’nda dün düzenlenen bir törenle “Başpiskopos Makarios Büyük Haç Nişanıyla” onurlandırılan ABD’li Senatör Robert Menendez yaptığı skandal açıklamada, “Amacının son Türk askerinin adadan ayrılması olduğunu” söyledi.

1 Saat Önce
2021-08-31 12:34:46
ABD’li Senatör’den skandal Kıbrıs açıklaması

ABD'li Senatör Robert Menendez, dün Washington'un Kıbrıs'a bakışını özetleyen ve Ankara'nın tepkisini çekecek skandal açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Postası'nın Fileleftheros ve diğer gazetelerden aktardığına göre, Güney Kıbrıs'a yönelik desteğiyle bilinen ABD'li senatör Robert Menendez, dün Rum Başkanlık Sarayı'nda düzenlenen bir törenle “Başpiskopos Makarios Büyük Haç Nişanıyla” onurlandırıldı.

Habere göre törende yaptığı konuşmada “Kıbrıs'ın dostu olmaktan çok mutlu ve söz konusu nişanı almaktan ötürü de çok gururlu olduğunu” dile getiren Menendez, “amacının son Türk askerinin adadan ayrılması olduğunu” söyledi.

Tören sırasında bir konuşma yapan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise, Menendez'in “Kıbrıs Cumhuriyeti'ne” yönelik her türlü desteği sebebiyle teşekkürlerini dile getirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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