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ABD'li Şarkıcı’dan maça bikini yerine şortla çıkan Norveç kadın takımına destek
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TIMETURK / DÜNYA / ABD'li Şarkıcı’dan maça bikini yerine şortla çıkan Norveç kadın takımına destek

ABD'li Şarkıcı’dan maça bikini yerine şortla çıkan Norveç kadın takımına destek

ABD'li pop şarkıcısı Pink, bikini yerine şortla maça çıkan Norveç Kadın Plaj Hentbol Takımına destek vererek, formalarla ilgili cinsiyetçi kurallara karşı çıktıkları için takımla çok gurur duyduğunu belirtti.

1 Saat Önce
2021-07-26 16:51:59
ABD'li Şarkıcı’dan maça bikini yerine şortla çıkan Norveç kadın takımına destek

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ABD'li pop şarkıcısı Pink, bikini yerine şortla maça çıkan Norveç Kadın Plaj Hentbol Takımına destek vererek, formalarla ilgili cinsiyetçi kurallara karşı çıktıkları için takımla çok gurur duyduğunu belirtti.

BBC'nin haberine göre, Norveç Kadın Plaj Hentbol Takımına geçen hafta Avrupa Plaj Hentbol (EHF) Şampiyonasında yönetmeliğe aykırı olarak giyindikleri için 1500 avro ceza verildi.
ABD'li şarkıcı Pink, Twitter'da "Formalarla ilgili cinsiyetçi kurallara karşı çıktıkları için Norveç Kadın Plaj Hentbol Takımı ile çok gurur duyuyorum. Helal kızlar. Cezalarınızı ödemekten memnun olurum. Böyle devam edin." paylaşımında bulundu.
Takım, Instagram'dan paylaştıkları gönderide Pink'e desteğinden ötürü teşekkür etti.
EHF, Bulgaristan'da İspanya ile oynayacağı maça kurallara aykırı olarak şortla çıktıkları için Norveç Kadın Plaj Hentbol Takımına ceza vermişti.
Norveç Hentbol Federasyonu, takıma verilen cezayı ödemeye hazır olduğunu duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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