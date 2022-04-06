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ABD'li profesörün İslam karşıtı ifadelerine tepki

ABD’nin California eyaletinde, öğrencilere verdiği derste Müslümanlığa yönelik olumsuz genellemelerde bulunan üniversite profesörü tepkilere neden oldu.

49 Dakika Önce
2022-04-06 01:07:09
ABD'li profesörün İslam karşıtı ifadelerine tepki

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Santa Ana Üniversitesi Psikoloji Profesörü Jamie McDonough'u, sanal derste Müslüman ülkelerdeki sosyal normlardan bahsederken Müslüman karşıtı ifadeler ve klişeler kullanmakla eleştirdi.

CAIR Los Angeles Ofisi Direktörü Masih Fouladi, kendilerine ulaşan video kaydında McDonough'un 2 milyarlık bir nüfusa yönelik tarih ve kültürel bilgilerden yoksun bir şekilde bağnaz ve ön yargılı genellemelerde bulunduğunu duyurdu.

Fouladi, “Eğitimcilerin, derste söylediklerinin gerçeklere dayandığından emin olma sorumluluğu vardır. Bu videodaki bilgilendirmeler gerçeklere dayanmamaktadır” ifadelerine yer verdi.

McDonough hakkında inceleme başlatıldı

CAIR'in paylaştığı video kaydında, McDonough'un Müslüman toplumlar için, “erkeklerin kadınlara hakim olduğu tam ataerkil toplumlar”, “kocaların eşlerini metreslerle aldattığı” ve “hala kadınların taşlanarak öldürüldüğü” şeklinde nitelemeler kullandığı görüldü.

CAIR'in şikayeti üzerine üniversite yönetimi, söz konusu ifadelerin okulun misyon ve değerlerini yansıtmadığını bildirerek, McDonough hakkında inceleme başlattığını duyurdu. AA .

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