ABD'li milyarder Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, NASA'ya dava açtı

ABD'li milyarder iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, Artemis programı kapsamında Space X'le imzaladığı 2,9 milyar dolarlık Ay'a iniş aracı sözleşmesi dolayısıyla NASA'ya federal mahkemede dava açtı.