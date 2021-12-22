ABD'li milyarder Gates’ten Omicron açıklaması; tarih verdi

ABD’li milyarder Bill Gates, önümüzdeki birkaç ayın zorlu geçeceğini, özellikle Ocak ayında Omicron vakalarının artacağını söyledi.

Microsoft'un kurucusu, Omicron varyantının Mart ayına kadar bitebileceğine inandığını belirtirken, maske takmak ve aşılanmak gibi doğru adımların atılması durumunda pandeminin 2022'de sona erebileceğini vurguladı.

ABD'li ünlü milyarder Bill Gates, Omicron varyantı ile ilgili açıklamada bulundu.

Gates, Omicron varyantı nedeniyle tatil planlarını iptal ettiğini söylerken, yeni varyantın yarattığı vaka sayısı dalgasının Mart ayına kadar biteceğine inandığını söyledi.

Omicron varyantı hakkında bir Twitter gönderisi yayımlayan Gates, önümüzdeki birkaç ayın zorlu geçeceğini söylerken, buna hazır olduğunu dile getirdi.

“Planlarımın çoğunu iptal ettim”

Maske takmaya devam edilmesinin ve aşı olmanın önemini vurgulayan Gates, doğru adımların atılması durumunda pandeminin 2022'de sona erebileceğini vurguladı.

Gates, "Tam hayat normale dönecek gibi göründüğünde, pandeminin en kötü kısmına giriyor olabiliriz" derken, "Omicron hepimizi eve kitleyecek. Yakın arkadaşlarım Omicron varyantına yakalandı ve tatil planlarımın çoğunu iptal ettim" diye konuştu.

Microsoft'un kurucusu, corona virüs varyantı çok hızlı yayıldığı için mevcut pandemi dalgasının gelecek yılın Mart ayına kadar sona ereceğine inandığını da söyledi.

“2022'de bitebilir”

Bill Gates, "Bu birkaç ay kötü olabilir ama yine de doğru adımları atarsak pandeminin 2022'de bitebileceğine inanıyorum" dedi.

Halk sağlığı uzmanları, Omicron'un Ocak ayında zirve yapacağını tahmin ederken, ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü direktörü Dr. Anthony Fauci, varyantın "benzeri görülmemiş" bir hızla yayıldığını ancak bu hızın sonunda durumu virüsün aleyhine çevirebileceğinin altını çizdi.

Fauci, verdiği demeçte, "Bu kadar hızlı yükselen bir şeye sahip olduğunuzda, genellikle hemen geri geldiğini görürsünüz" derken, Çünkü olacak olan, ya hemen hemen herkes, özellikle aşısızlar ya enfekte olacak ya da aşılanacak" dedi.

Gates, bu hızla yayılmaya devam ederse Omicron'un yakında "dünyanın her ülkesinde olacağını" tahmin ettiğini altını çizdi.

'Dikkatli olmalıyız'

ABD'li milyarder, Omicron'un hafife alınacak bir şey olmadığı söylerken, “Özellikle de varyantın ne kadar ciddi hastalığa neden olacağını henüz bilmediğimiz için dikkatli olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Gates, "Hakkında daha fazla şey öğrenene kadar ciddiye almalıyız" diye konuşurken, "Delta'nın sadece yarısı kadar şiddetli olsa bile, şimdiye kadar gördüğümüz en kötü dalgalanma olacak çünkü çok bulaşıcı" şeklinde konuştu.

NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.