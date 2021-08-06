ABD'li iş insanlarından Joe Biden yönetimine 'Çin' çağrısı

ABD'nin büyük iş gruplarının, Joe Biden yönetiminden Çin ile ticaret görüşmelerini yeniden başlatmasını ve ithalat tarifelerini düşürmesini istediği belirtildi.

The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, aralarında ABD Ticaret Odası, Ulusal Perakendeciler Birliği ve Yarı İletken Endüstri Birliğinin de bulunduğu bazı büyük iş grupları, Hazine Bakanı Janet Yellen ve ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai'ye konuya ilişkin mektup kaleme aldı.

Söz konusu mektupta iş insanları, Çin'in ticaret anlaşmasında önemli kriterleri ve taahhütleri yerine getirdiğini savundu.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin çalışanların çıkarlarını öncelik haline getirme politikasına atıfta bulunulan mektupta, "Çalışan merkezli bir ticaret gündemi, ABD ve Çin tarifelerinin Amerikalılara maliyetlerini hesaba katmalı ve ABD çıkarlarına zarar veren tarifeleri kaldırmalı." denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.