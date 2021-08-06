DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Petrol ve LPG’de promosyon düzenlemesi
Küresel piyasalar haftayı rekorlarla geçti
İran'dan İsrail'e yanıt: Sert karşılık veririz!
Yeni araştırma: Covid geçiren de aşı olmalı mı?
Taliban, bir vilayet merkezini daha ele geçirdi
Onur Çetin, Doğa için şarkı yaptı
Taliban cezaevindeki mahkumları serbest bıraktı
Filistin: İsrail'in işlediği suçlar karşısında uluslararası toplum harekete geçmiyor
Dünyanın en yüksek enflasyon oranına sahip ülkeleri hangileri?
Bir bronz madalya da Uğur Aktaş'tan
İran, İsrail'e ait gemiye saldırıyla ilgili suçlamaları reddetti
11 Eylül kurbanlarının aileleri, Biden’a ‘gelme’ dedi
Bilim Kurulu üyesi uyardı: ''Tek aşı eşittir hiç aşı''
ABD vatandaşlığından çıkan zenginlerin sayısı 2020'de rekor kırdı
Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti

TIMETURK / DÜNYA / ABD'li iş insanlarından Joe Biden yönetimine 'Çin' çağrısı

ABD'li iş insanlarından Joe Biden yönetimine 'Çin' çağrısı

ABD'nin büyük iş gruplarının, Joe Biden yönetiminden Çin ile ticaret görüşmelerini yeniden başlatmasını ve ithalat tarifelerini düşürmesini istediği belirtildi.

17 Saat Önce
2021-08-06 23:27:15
ABD'li iş insanlarından Joe Biden yönetimine 'Çin' çağrısı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, aralarında ABD Ticaret Odası, Ulusal Perakendeciler Birliği ve Yarı İletken Endüstri Birliğinin de bulunduğu bazı büyük iş grupları, Hazine Bakanı Janet Yellen ve ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai'ye konuya ilişkin mektup kaleme aldı.

Söz konusu mektupta iş insanları, Çin'in ticaret anlaşmasında önemli kriterleri ve taahhütleri yerine getirdiğini savundu.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin çalışanların çıkarlarını öncelik haline getirme politikasına atıfta bulunulan mektupta, "Çalışan merkezli bir ticaret gündemi, ABD ve Çin tarifelerinin Amerikalılara maliyetlerini hesaba katmalı ve ABD çıkarlarına zarar veren tarifeleri kaldırmalı." denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş