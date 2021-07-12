DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ABD'den ''Afganistan'' açıklaması: Türkiye'ye minnettarız
Fatih Terim'den Yunanistan'ın tutumuna tepki
Bakan Dönmez'den ''doğal gaz'' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki
Karavanla gidilecek yerler
Afganistan: Taliban'ın istihbarat şefi öldürüldü
ABD’li General Miller, Afganistan’daki görevini bıraktı
Irak’ta koronavirüs hastalarının yattığı hastanede yangın: Onlarca ölü ve yaralı var
Almanya Başbakanı Merkel: Kuzey Akım-2 konusunda Ukrayna'nın endişelerini ciddiye alıyoruz
BM Genel Sekreteri, 2020'de dünyada 720 ila 811 milyon insanın açlıkla boğuştuğunu söyledi
Bankacılıkta böyle mağdur ediyorlar!
Venezuela'da muhalif lider Guaido: Polisler beni gözaltına almak istedi
Oyuncuları '15/07 Şafak Vakti' filmini anlattı
İlber Ortaylı'dan aşı çağrısı
Kahvaltılık kolay pankek nasıl yapılır?

TIMETURK / DÜNYA / ABD’li General Miller, Afganistan’daki görevini bıraktı

ABD’li General Miller, Afganistan’daki görevini bıraktı

ABD’nin Afganistan’daki komutanı General Austin Miller, görevinden istifa etti.

2 Saat Önce
2021-07-12 23:36:23
ABD’li General Miller, Afganistan’daki görevini bıraktı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

ABD'nin Afganistan'daki askeri birliklerinin geri çekilme süreci devam ederken, Afganistan'daki askeri birliklerin başındaki General Austin Miller başkent Kabil'de düzenlenen törenle komutanlık görevini bıraktı.

ABD'nin Afganistan'da karada görev yapan son dört yıldızlı generali olan Miller, 31 Ağustos'ta ABD askeri misyonunun resmi olarak sona ermesinden önce istifa etti.

Kabil'deki askeri karargahın önünde konuşan 60 yaşındaki Miller, çatışmalarda hayatını kaybedenlerin unutulmayacağını ifade ederek, Taliban'a saldırılarını durdurma çağrısında bulundu. Miller, "Taliban'a söylediğim şey onların da sorumlu olduğu. Devam eden şiddet Afgan halkının iradesine aykırı ve durdurulması gerekiyor" dedi.

ABD'nin Afganistan'dan geri çekilme sürecinin yüzde 90'ından fazlası tamamlandı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinin yüzde 90'ından fazlasının tamamlandığı belirtilerek, “Geri çekilme süreci devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı, tüm geri çekilme sürecinin yüzde 90'ından fazlasını tamamladığımızı tahmin ediyor” denildi.

BİDEN, ÇEKİLMEYİ 14 NİSAN'DA DUYURMUŞTU

Biden, 14 Nisan'da ABD'nin 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan geri çekilmeye başlayacağını ve sürecin Dünya Ticaret Merkezi, İkiz Kuleler ve ABD Savunma Bakanlığına yönelik terör saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. Ancak Biden bu tarihi daha sonra öne çekerek, çekilmenin 31 Ağustos'ta tamamlanacağını ilan etti.

ABD'nin ardından NATO tarafından yapılan açıklamada ise, "Birliklerimiz birlikte Afganistan'a gitti, şimdi birlikte çıkıyoruz" denilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH