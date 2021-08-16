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TIMETURK / DÜNYA / ABD'li general McKenzie'nin Taliban'la görüştüğü ortaya çıktı

ABD'li general McKenzie'nin Taliban'la görüştüğü ortaya çıktı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı McKenzie Taliban'la 'ABD'nin tahliye operasyonuna karışmamaları' konusunu görüşmüş

2 Saat Önce
2021-08-16 18:20:09
ABD'li general McKenzie'nin Taliban'la görüştüğü ortaya çıktı

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan ve ismi açıklanmayan bir ABD'li savunma yetkilisi, CENTCOM Komutanı McKenzie'nin, Taliban liderleriyle doğrudan görüştüğüne ilişkin haberleri doğruladı.

Yetkili, Katar'ın başkenti Doha'da, pazar günü McKenzie'nin Taliban liderleriyle yüz yüze bir görüşme yaptığını ve görüşmede, Taliban'dan "ABD'nin tahliye operasyonuna müdahale etmemesini" istediğini açıkladı.

Yetkili ayrıca söz konusu tahliye sürecinin müdahalesiz bir şekilde gerçekleşebilmesi noktasında McKenzie'nin Taliban ile bir "çatışmasızlık mekanizması" konusunda uzlaşmaya vardığını belirtti.

McKenzie'nin, Taliban liderlerine "Amerikan askerlerine herhangi bir saldırı olması halinde karşılık vereceklerini" ilettiğini kaydeden yetkili, ABD'li Generalin, Kabil Havalimanı'nın korunacağını da dile getirdiğini söyledi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, CENTCOM Komutanı McKenzie'nin Taliban liderleriyle yüz yüze görüştüğü ve diğer ABD'li yetkililerin de Taliban'dan "tahliye operasyonuna müdahale etmemesini" istediği iddiaları yer almıştı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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