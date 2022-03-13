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TIMETURK / DÜNYA / ABD’li gazeteci Kiev’de öldürüldü

ABD’li gazeteci Kiev’de öldürüldü

ABD’nin New York Times gazetesinde çalışan muhabir Brent Renaud, Rus birlikleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. New York Times ise yaptığı açıklamada, 'Orada bizim için çalışmıyordu' ifadelerine yer verdi.

3 Saat Önce
2022-03-13 17:16:14
ABD’li gazeteci Kiev’de öldürüldü

Ukrayna Ulusal Polisi'nden yapılan açıklamada, başkent Kiev'in kuzeybatısındaki İrpin bölgesinde Rus birliklerinin açtığı ateş sonucu New York Times'ta çalışan muhabir Renaud'un yaşamını yitirdiği bildirildi. Rus birliklerince açılan ateş sonucu Renaud'un yanındaki meslektaşının da yaralandığı belirtildi.

NEW YORK TİMES: RENAUD, ORADA BİZİM İÇİN ÇALIŞMIYORDU

New York Times, Kiev'in İrpin bölgesinde öldürülen gazeteci Brent Renaud hakkında açıklama yaptı.

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New York Times, Brent Renaud'un hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyulduğunu belirterek, “Geçmişte New York Times'a katkıda bulunmuş olmasına rağmen, Ukrayna'daki herhangi bir iş için görevlendirilmedi. Paylaşılan basın kartı, yıllar önce başka bir iş için verilen New York Times basın kartıdır” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA ULUSAL POLİSİ DUYURMUŞTU

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Ukrayna Ulusal Polisi, muhabir ve film yapımcısı Brent Renaud'un İrpin'de Rus birliklerince açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini, ekip arkadaşının da yaralandığını duyurmuştu. DHA .

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