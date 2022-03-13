ABD’li gazeteci Kiev’de öldürüldü

ABD’nin New York Times gazetesinde çalışan muhabir Brent Renaud, Rus birlikleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. New York Times ise yaptığı açıklamada, 'Orada bizim için çalışmıyordu' ifadelerine yer verdi.