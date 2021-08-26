ABD'li gazeteci: ABD Afganistan'da kasten ve sadistçe sivilleri vurdu

ABD'li gazeteci Jack Murphy'nin Afganistan kaynaklı iddiaların üzerine gitmesi ABD insansız hava araçlarının kasten ve sadistçe sivilleri vurduğu skandalını ortaya çıkardı.

ABD güçlerinin Afganistan savaşı esnasında insansız hava araçlarıyla kasten Afganistan'ın Hilmend vilayetinde sivilleri hedef aldığı ortaya çıktı.

Skandal, ABD'li gazeteci Jack Murphy'nin bu yöndeki iddiaların üzerine gitmesiyle ifşa oldu.

Jack Murphy'nin haberine göre insansız hava araçlarını yöneten ABD'li askerler Hilmend'de çocuklar ve kadınlar da dahil sivilleri rastgele ve kasıtlı olarak hedef aldılar. Bazen vurdukları sivilleri kurtarmak üzere etraflarına toplanan başka sivilleri de vurdular. Ardından da vurulanların cesetlerini izlediler.

Hilmend halkının ABD insansız hava araçlarının sivilleri kasten hedef aldıklarını anlaması üzerine Taliban aracılığıyla dünya gündemine ulaştırdığı iddiaların üzerine giden Jack Murphy, bazı ABD'li askerlerle görüştüğünü belirtti.

Murphy, yerel iddiaları doğrular şekilde ABD'li askerlerin Hilmend'deki sivilleri Taliban mensubu olduklarından kuşkulanmaksızın sadistçe öldürdüklerini itiraf ettiklerini aktardı.

Afganistan'a ABD öncülüğünde 2001'de düzenlenen askeri müdahale ile başlayan 20 yıllık savaşta NATO ve Kabil hükümeti güçlerince yaklaşık 100 bin Afgan sivilin katledildiği tahmin ediliyor.

Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.